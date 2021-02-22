Скоро народжувати: дівчина Макса Михайлюка оголосила, коли народить первістка
Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк чекає на появу первістка. Його обраниця Даша Хлистун перебуває на 32 тижні вагітності й вже у квітні народить коханому доньку.
Джерело:інстаграм Даші Хлистун
У травні минулого року пілот Максим Михайлюк закрутив роман з перспективною українською моделлю Дашею Хлистун, а вже на початку лютого оголосив, що в них народиться дитина. Однак дівчина завагітніла від "Холостяка" значно раніше й після числених запитань фоловерів наважилась розсекретити термін.
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Коли дівчина Макса Михайлюка народить первістка
Зараз Даша Хлистун перебуває на 32 тижні вагітності. За цей час вона встигла погладшати на 15 кілограмів. Так, варто очікувати, що первісток моделі та "Холостяка" Макса Михайлюка з'явиться на світ вже у квітні цього року.
Подумала, а чого власне з вами не поділитися тим, який термін, адже мені то вже народжувати скоро. Пузожителю майже 32 тижні,
– оголосила модель.
Вагітність дівчини Макса Михайлюка:
- про майбутнє поповнення пара оголосила 5 лютого, захопивши мережу зворушливими фото, на яких Даша Хлистун постала з округлим животом;
- про вагітність модель дізналась випадково, а коханому розповіла про це під час вечері в ресторані. Пілот був на сьомому небі від щастя, тоді як дівчина довго відходила від шоку;
- нещодавно закохані розкрили стать первістка і зізнались, що чекають на доньку;
- після того, як новина про вагітність розлетілася мережею і пресою Даша Хлистун натякнула, що вийшла заміж за Макса Михайлюка. Вони є одне для одного чоловіком і дружиною.
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