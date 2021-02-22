Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк чекає на появу первістка. Його обраниця Даша Хлистун перебуває на 32 тижні вагітності й вже у квітні народить коханому доньку.

У травні минулого року пілот Максим Михайлюк закрутив роман з перспективною українською моделлю Дашею Хлистун, а вже на початку лютого оголосив, що в них народиться дитина. Однак дівчина завагітніла від "Холостяка" значно раніше й після числених запитань фоловерів наважилась розсекретити термін.

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Коли дівчина Макса Михайлюка народить первістка

Зараз Даша Хлистун перебуває на 32 тижні вагітності. За цей час вона встигла погладшати на 15 кілограмів. Так, варто очікувати, що первісток моделі та "Холостяка" Макса Михайлюка з'явиться на світ вже у квітні цього року.

Подумала, а чого власне з вами не поділитися тим, який термін, адже мені то вже народжувати скоро. Пузожителю майже 32 тижні,

– оголосила модель.

Вагітність дівчини Макса Михайлюка: