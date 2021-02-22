Відома британська акторка та співачка Палома Фейт стала мамою вдруге. У 39-річної зірки народилась дівчинка. Співачка залюбки поділилась з шанувальниками першими фото доньки.

Успішна британська співачка та акторка, відома за роллю в телесеріалі "Пенніворт", знову стала мамою. У Паломи Фейт та її цивільного чоловіка, французького художника Леймана Лахчіна народилась друга дівчинка.

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Палома Фейт народила доньку

Радісним дописом зірка поділилась на своїй сторінці. Палома Фейт розповіла, що мала запланований кесарів ростин позавчора, 20 лютого. Також співачка поскаржилась, що має сильний біль, через який не спала минулої ночі. Однак зауважила, що він вартий знайомства з дитиною.

"Я відчуваю сильний біль і не спала минулої ночі, але він того вартий, щоб побачити і познайомитися з новим маленьким херувимом, який лежить переді мною. Минуло близько 30 годин, а я вже змучена, мені боляче, і мої груди горять від маленької піраньї, яка хоче мене вбити кожні кілька годин, але я, звичайно, в захваті!", – написала Палома Фейт.

Артистка додала, що хотіла б годувати донечку з пляшечки через постійний біль та труднощі. Але Палома побоюється робити це, адже першу доньку вона годувала лише грудьми.

Також знаменитість поділилась першим зворушливим кадром маляти, де показала маленькі ніжки донечки. На іншому фото Палома Фейт показала себе на лікарняному ліжку. Видно, що співачка виснажена, але дуже щаслива.



Палома Фейт вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Паломи Фейт



Палома Фейт вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Паломи Фейт

Що відомо про вагітність Паломи Фейт

Артистка оголосила про другу вагітність у вересні 2020 року.

Палома Фейт намагалась завагітніти 6 раз за допомогою штучного запліднення.

Про своє самопочуття під час особливого стану зірка розповідала у своєму блозі. Вона публікувала дописи, які називала "Щоденник вагітності".