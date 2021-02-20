Подружжя Меган Маркл та принца Гаррі офіційно вийшло з королівської сім'ї навесні 2020 року. 19 лютого 2021 року представники Букінгемського палацу заявили, що пару позбавлять королівських звань і титулів. Що відомо про скандал, який тривав рік, – читайте у матеріалі Showbiz 24.

Ввечері 8 січня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що вирішили скласти королівські обов'язки, проте продовжувати виконувати роль патронів організацій та підтримувати королеву Єлизавету ІІ. Така заява подружжя стала початком скандалу у монаршій родині, який тривав рік.

Важливо Офіційно: принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять усіх королівських звань і титулів

Пара заявила, що прагне відокремитися від королівської сім'ї. Меган та Гаррі вирішили працювати на себе та стати незалежними громадянами Великої Британії.

Заява герцогів стала причиною активного обговорення в ЗМІ та у соціальних мережах. Ажіотаж створив і той факт, що про своє рішення подружжя повідомило без відома старших членів сім'ї.

Реакція Єлизавети ІІ на заяву принца Гаррі та Меган Маркл

9 січня 2020 року Її Величність відреагувала на заяву онука. Вона зазначила, що рішення Меган та Гаррі перебуває на стадії обговорення.

Обговорення з герцогом і герцогинею Сассекськими перебувають на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час,

– зазначалося у повідомленні.

Також королева скликала термінову нараду за участі членів королівської сім'ї. Вона прагнула зберегти репутацію Букінгемського палацу, яка постраждала через скандальне рішення принца Гаррі та його коханої Меган Маркл.

Згодом стало відомо, що Єлизавета II дозволила сім'ї онука жити на 2 країни, займатися благодійністю та бути фінансово незалежними. При цьому подружжя позбавили права використовувати титули герцогів Сассекських. Тоді королева дала Гаррі та Меган рік, щоб подивитись, чи виконають вони умови такої домовленості. Після цього королівська сім'я мала ще раз зібратися на нараду.

Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки

31 березня 2020 року Гаррі та Меган опублікували прощальний допис на особистій сторінці в інстаграмі та закрили її. Напередодні вони здійснили декілька світських виходів. Це були останні виходи подружжя у статусі членів британської монаршої сім'ї.

Пара прагнула вийти з королівської сім'ї саме у цей день, оскільки в останній день березня завершується фінансовий рік для Букінгемського палацу. Меган Маркл та принц Гаррі хотіли прозвітувати за виконану роботу та кошти, які вони витратили на благодійні проєкти. Напередодні подружжя переїхало жити у Сполучені Штати Америки та через пандемію коронавірусу не змогло бути у Великій Британії в цей історичний день.

Життя Меган Маркл та принца Гаррі в США

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У січні 2021 року подружжя заявило, що відмовляється від використання соціальних мереж.

Принц Гаррі обіцяв родині, що прилетить в Лондон на початку літа. Тоді відбудуться дні народження королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа, а також встановлення монумента принцесі Діані. Проте плани можуть змінитися. У мережі з'явилася інформація про те, що Гаррі вже готує приватний літак, щоб вирушити в Лондон. Причиною цього стала госпіталізація 99-річного принца Філіпа, який вже декілька днів перебуває в лікарні. Якщо дідусеві стане гірше, то Гаррі негайно полетить у Велику Британію. Вагітна Меган та Арчі залишаться у США.

Також принц Гаррі може прибути до королівського палацу через рішення Букінгему про втрату титулів та звань.

Принц Гаррі та Меган Маркл позбулися патронажів

19 лютого 2021 року королева Єлизавета ІІ опублікувала заяву, якою повністю відсторонила принца Гаррі та його дружину Меган Маркл від монаршої сім'ї. Подружжя втратило усі королівські звання, титули та патронажі.

Таке рішення Її Величність прийняла після того, як пара відмовилася повертатися до виконання обов'язків королівської сім'ї.

Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що вони не будуть знову чинними членами королівської сім'ї. Після розмови з герцогом королева написала, що, відмовившись від виконання обов'язків в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати функції й обов'язки, які приходять разом з життям державного службовця,

– йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Усі почесні військові звання та королівські патронажі Меган та Гаррі будуть повернуті Її Величності. Вона розподілить їх між членами королівської родини. Принц Гаррі засмучений через рішення бабусі.

Нагадаємо, що Меган та Гаррі опинилися під ризиком втрати королівських привілеїв після того, як стало відомо про їхній намір дати інтерв'ю Опрі Вінфрі. На початку березня світ побачить нове інтерв'ю знаменитого подружжя, яке може негативно вплинути на репутацію монаршої сім'ї.