У 99-річного принца Філіпа виявили інфекцію: як почувається чоловік Єлизавети ІІ
У вівторок, 16 лютого, принца Філіпа поклали в лікарню в Лондоні. Особистий лікар герцога Единбурзького називав госпіталізацію заходом безпеки, однак після обстеження в нього виявили інфекцію.
Джерело:BBC
Джерело, посилаючись на заяву Букінгемського палацу, інформує, що принц Філіп перебуватиме в лікарні короля Едуарда VII ще кілька днів. Спочатку причину госпіталізації не розголошували, а тепер оприлюднили, що в чоловіка Її Величності діагностували інфекцію.
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У принца Філіпа виявили інфекцію
Як запевняють представники королівської родини, лікування інфекції триватиме наступні кілька днів. Вони наголошують, що принц Філіп добре реагує на лікування.
Він комфортно реагує на лікування,
– йдеться в заяві Букінгемського палацу.
Раніше повідомляли про те, що перебування герцога Единбурзького в лондонській лікарні не пов'язане з коронавірусом.
Що відомо про госпіталізацію принца Філіпа:
- до лікарні короля Едуарда VII чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив ввечері 16 лютого через погане самопочуття. До Лондона його доправили автомобілем, а в клініку він зайшов самостійно та, судячи з фото папараці, перебував в доброму гуморі;
- 20 лютого принц Чарльз відвідав батька в лікарні. З медичного закладу він вийшов зі сльозами на очах. Його сфотографували папараці;
- згодом принца Філіпа відвідав принц Вільям. Онук герцога Единбурзького запевнив, що з ним все добре.
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