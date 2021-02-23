У вівторок, 16 лютого, принца Філіпа поклали в лікарню в Лондоні. Особистий лікар герцога Единбурзького називав госпіталізацію заходом безпеки, однак після обстеження в нього виявили інфекцію.

Джерело, посилаючись на заяву Букінгемського палацу, інформує, що принц Філіп перебуватиме в лікарні короля Едуарда VII ще кілька днів. Спочатку причину госпіталізації не розголошували, а тепер оприлюднили, що в чоловіка Її Величності діагностували інфекцію.

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У принца Філіпа виявили інфекцію

Як запевняють представники королівської родини, лікування інфекції триватиме наступні кілька днів. Вони наголошують, що принц Філіп добре реагує на лікування.

Він комфортно реагує на лікування,

– йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Раніше повідомляли про те, що перебування герцога Единбурзького в лондонській лікарні не пов'язане з коронавірусом.

Що відомо про госпіталізацію принца Філіпа: