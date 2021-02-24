Йому значно краще: наймолодший син принца Філіпа розповів про стан здоров'я 99-річного батька
Вже тиждень принц Філіп перебуває в лондонській лікарні. Причиною госпіталізації стало погане самопочуття та інфекція, яку діагностували під час обстеження. Молодший син герцога Единбурзького принц Едвард запевнив, що батько почувається значно краще.
Джерело:Sky News
У новому інтерв'ю телеканалу Sky News наймолодший син королеви Єлизавети ІІ і принца Філіпа принц Едвард розповів про самопочуття хворого батька. Королівський нащадок повідомив, що особисто не навідував герцога Единбурзького в лікарні, однак розмовляв з ним телефоном. За його словами, самопочуття батька покращується.
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Принц Едвард про стан здоров'я 99-річного принца Філіпа
56-річний принц Едвард наголосив, що його батько досі перебуває в лікарні, а лікування інфекції, яку в нього діагностували, триває. Герцогу Единбурзькому стало краще, і він чекає на повернення додому – у Віндзорський замок, в якому перебуває впродовж пандемії коронавірусу.
Я говорив з ним днями. Йому значно краще, справді. Він з нетерпінням чекає на виписку, і це дуже радує. Тож ми тримаємо кулачки,
– поділився син принца Філіпа.
Принц Едвард зазначив, що його 99-річний батько трохи розчарований перебуванням в лікарні, адже єдина розвага в клініці – спостерігати за годинником і з цікавістю розглядати стіни. Син принца Філіпа від імені своєї родини та батька подякував за всі добрі повідомлення, які вони отримали.
Що відомо про госпіталізацію принца Філіпа:
- чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив у лікарню ввечері 16 лютого за порадою особистого лікаря, адже скаржився на погане самопочуття;
- причину госпіталізації Букінгемський палац довго не розголошував, повідомляючи, що лікування не пов'язане з коронавірусом. Днями стало відомо, що під час обстеження в герцога Единбурзького виявили інфекцію;
- хворого батька навідував принц Чарльз. До лікарні короля Едуарда VII він прибув приватним автомобілем, а за 30 хвилин вийшов зі сльозами на очах;
- натомість онук принца Філіпа принц Вільям запевнив, що з дідусем все добре, він перебуває під ретельним наглядом.
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