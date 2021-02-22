Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова розсекретили стать майбутньої дитини. У пари народиться хлопчик.

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік оприлюднили довгоочікуване відео, у якому розсекретили стать дитини. Пара зізналась, що це був дуже хвилюючий момент.

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Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова оголосили стать первістка

Дружина українського співака поділилась зворушливим відео. Вона показала поїздку з чоловіком до клініки, де Катерині зробили УЗД та передали конверт зі статтю первістка. Згодом подружжя вирушило додому. Перед камерою вони позували тільки удвох.

На підлозі стояла велика коробка з написом "Хлопчик чи дівчинка?". Перед цим Катерина уточнила, що вона з Віктором хоче хлопчика, але підозрює, що насправді в них народиться дівчинка.

Однак коли Віктор Павлік підняв коробку, у повітря злетіли блакитні та сині кульки. Це означає, що в подружжя народиться син. Наприкінці ролика співак вручив коханій квіти.



У подружжя народиться син / Скріншот з відео

Катерина Реп'яхова зізналась, що була настільки шокована, що стояла, як вкопана, коли побачила колір кульок. "У всіх людей якісь емоції, рухи, стрибки на таких відео. А у мене просто був шок. Я спеціально не обрізала кінцівку відео, ми ще півгодини стояли, розмовляли і усвідомлювали", – поділилась вона.

А за півгодини до відкриття коробки я просто плакала. Без зупинки. І не могла взяти себе в руки. Це точно найбільш хвилюючий момент в моєму житті,

– зізналась дружина Віктора Павліка.



У подружжя народиться син / Скріншот з відео

Катерина додала, що цей день вона хотіла провести тільки удвох з Віктором. А вже наступного дня дівчина відкрила коробку з кульками для рідних.

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