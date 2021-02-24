Британська королева Єлизавета II традиційно на початку року віддає на покровительство організації членам королівської родини. У зв'язку зі складанням обов'язків Меган Маркл і принца Гаррі, їхні місця стали вакантними.

Тижнем раніше Меган Маркл і принц Гаррі після року випробувального терміну не в складі королівської сім'ї ще раз підтвердили, що не хочуть повертатись до життя у Британії та бути представниками монархії. Відтак, Єлизаветі II довелось забрати у них частину королівських привілегій.

Детальніше про патронажі Королівський театр і Регбійний союз: яких патронажів позбулись принц Гаррі і Меган Маркл

Єлизавета ІІ знайшла заміну Меган Маркл і принцу Гаррі

Про свій офіційний вибір королева оголосить в найближчі дні, але в ЗМІ вже стало відомо, кого обрала Її Величність на місця патронів замість Меган та Гаррі.

Патрон Королівського національного театру (замість Меган) – 56-річний принц Едвард, син Єлизавети II, або його 56-річна дружина Софі.

(замість Меган) – 56-річний принц Едвард, син Єлизавети II, або його 56-річна дружина Софі. Патрон Асоціації університетів Співдружності (замість Меган) – Софі, графиня Уессекська, дружина принца Ендрю.

(замість Меган) – Софі, графиня Уессекська, дружина принца Ендрю. Посада генерал-капітана королівської морської піхоти (Royal Marines​​) (замість Гаррі) – 70-річна принцеса Анна, донька Єлизавети II.

(замість Гаррі) – 70-річна принцеса Анна, донька Єлизавети II. Посада повітряного коменданта Королівських ВПС (Royal Air Force Honington) (замість Гаррі) – 38-річний принц Вільям, спадкоємець престолу після принца Чарльза.

(замість Гаррі) – 38-річний принц Вільям, спадкоємець престолу після принца Чарльза. Патрон Регбійного союзу (замість Гаррі) – принц Вільям.

(замість Гаррі) – принц Вільям. ​Патрон з Футбольної ліги з регбі (замість Гаррі) – принц Вільям.

Наразі королева ще вагається та роздумує над посадами президента та віцепрезидентки благодійної організації The Queen's Commonwealth Trust.

Все, що відомо про вихід із сім'ї Меган Маркл та принца Гаррі упродовж 2020-2021 року – читайте тут.