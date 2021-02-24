Український шоумен і ведучий Анатолій Анатоліч разом з дружиною Юлією Бойко чекають на третю дитину. У них вже є дві доньки – Аліса і Лоліта.

Радісною новиною Анатолій Анатоліч поділився в мережі 24 лютого.

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Анатолій Анатоліч втретє стане батьком

Зірка телебачення оприлюднив миловидне фото, на якому всі сім'я позує біля яскравої стіни у літніх вбраннях та зі скейтбордами. Зараз вони перебувають на відпочинку в Маямі, США.

На цьому фото нас п'ятеро. Помітили? Всіх цілую і обіймаю. Я щасливий,

– написав у мережі Анатолій Анатоліч.



Сім'я Анатолія Анатоліча / Фото з інстаграму Анатолія Анатоліча

Свого колегу та хорошого друга в мережі вже привітали ведучий Слава Дьомін, реп-виконавець Yarmak, ведучий Олександр Педан, модель Олександра Кучеренко, співачка Varda, спортсмен Денис Бойко та інші.

Радісною новиною у своєму інстаграмі також поділилась дружина Анатоліча – Юлія. Вона залишила таке ж фото, як і чоловік, і зазначила, що перебуває на 20 тижні вагітності.

Все найкраще, що з нами відбувалося, пов'язане з народженням дітей! Вони роблять наше життя наповненим, живим, цілеспрямованим, планованим, веселим, повним подій та емоцій. Зовсім скоро нас буде п'ятеро! Ми сильно щасливі,

– розповіла Юлія Бойко.

Своїх радісних емоцій у коментарях не стримали Лілія Яма, ексдружина Остапчука Олена Войченко, ведуча Неля Шовкопляс, співачка Varda, світська зірка Оля Джарти.

Що відомо про сім'ю Анатоліча?

36-річний ведучий Анатолій одружився зі своєю коханою у 2011 році. У спільному шлюбі в них народилось двоє дітей – 10-річна Аліса і 8-річна Лоліта. Якщо Анатоліч успішно себе реалізовує на телебаченні та приватних заходах, то Юлія є власницею впливової піар-компанії в Україні Yula. Також вона – пресаташе Світлани Лободи, яка у свою чергу є хрещеною мамою старшої доньки.