Підсумки тижня: пологи Меган Маркл та новий роман Каньє Веста з Іриною Шейк

Минулого тижня пролунала радісна звістка, що Меган Маркл, дружина принца Гаррі, народила дівчинку. Також усі були здивовані новиною про те, що Каньє Вест, можливо, закрутив роман з Іриною Шейк. Водночас герой "Холостяка-11" дав відверте інтерв'ю з Анною Богдан, а соліст Måneskin офіційно підтвердив стосунки з коханою.

Меган Маркл народила дівчинку

Герцогиня Сассекська народила для свого сина Арчі маленьку сестричку 4 червня. Втім, про пологи стало відомо лише 6 червня. Принц Гаррі та його дружина назвали дівчинку на честь королеви Великої Британії Єлизавети II, а також на честь матері Гаррі принцеси Діани. Ім'я дівчинки – Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор. Дівчинка зайняла 8 місце у списку спадкоємців на британський престол.

До слова Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками

4 червня народилась наша донечка, Лілі. Вона щось більше, ніж ми коли-небудь могли собі уявити, і ми, як і раніше, вдячні за любов і молитви, які ми відчували з усього світу. Дякую за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий час для нашої родини,

– йшлось у повідомленні Меган Маркл та принца Гаррі.

Як відомо, пологи Меган Маркл відбулись в одній з лікарень Санта-Барбари, штат Каліфорнія, США, неподалік їхнього будинку. Разом з ними в клініці була велика кількість охорони, а пологи жінки намагались на перший час приховати від громадськості. Після народження донечки принц Гаррі зателефонував своїм рідним у Велику Британію, аби повідомити щасливу звістку. Він також попросив благословення у бабусі-королеви, аби вона дозволила назвати дівчинку її дитячим прізвиськом – Лілібет, на що та відповіла згодою. Британське видання BBC повідомляло, що Гаррі начебто нікому не сповіщав про ім'я доньки, хоча королівське подружжя стверджує, що це неправда. За це вони подаватимуть до суду на одного з журналістів ЗМІ.

Зараз подружжя відправилось у декретну відпустку на 5 місяців. Кейт Міддлтон і принц Вільям вже начебто відправили їм свої подарунки, а принц Чарльз, батько Гаррі, щасливий, що у нього народилась ще одна внучка.

У Каньє Вест роман з росіянкою?

Не встигла Кім Кардашян залагодити всі свої справи з розлученням, як її чоловік Каньє Вест, ймовірно, закрутив новий роман. Російську модель Ірина Шейк та репера бачили разом на прогулянці у Франції на честь його дня народження. Вони разом відправились у Францію і разом повернулись у США. Інсайдери ЗМІ повідомляють, що пара вже спілкується не один тиждень і проявляє взаємну зацікавленість. Кажуть, що Ірина начебто закохалась у Каньє.

Не забарилась і реакція Кім Кардашян на "походеньки" Каньє. Як повідомляють у ЗМІ, вона не лише знала про стосунки зірок до викриття преси, а й схвалює їхній союз. Їй дуже сподобалось те, як вона з гідністю себе повела після розлучення з Бредлі Купером. Варто додати, що у Каньє є четверо дітей від Кім, а в Ірини – донька від Купера. Як складеться доля пари далі – дізнаємось найближчим часом.

Даміано Давид з Måneskin має дівчину

Після перемоги італійського рок-гурт Måneskin на Євробаченні-2021 соцмережі просто вибухнули новинами та піснями. Користувачі почали створювати макіяжі в стилі виконавців, переслуховувати дискографію та цікавитись біографіями зірок. Найбільшу зацікавленість викликав соліст гурту Даміано Давид. 22-річний юнак вразив усіх своєю відвертістю та епатажністю, тому чимало дівчат почали мріяти про нього як про бойфренда.

Але ЗМІ розбили усі здогадки шанувальників: він вже 4 роки перебуває у стосунках з моделлю Джорджією Солері. Дівчина вболівала за нього на Євробаченні, взаємно була підписана на його інстаграм-сторінку та публікувала фото з тих же локацій, що і її коханий. Нещодавно їх разом підловили на спільній прогулянці в Римі, але пара не наважувалась офіційно коментувати стосунки.

Схоже, Даміано Давид відчув тиск соцмереж та папараці і минулого тижня зізнався, що справді має дівчину, натякаючи на Солері.

Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Тому після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати,

– зізнався Даміано Давид.

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Що цікаво, деякий час у романі з Даміано підозрювали українську виконавицю Катерину Павленко. Давид не приховував, що український гурт йому найбільше сподобався на Євробаченні, а малюнки та скетчі, на яких були розміщені Давид і Катерина, розходились мережею. Але усі чутки вирішила спростувати Катерина, пояснивши, що вона і справді зовнішньо схожа із хлопцем, але у нього є дівчина, тому вона не лізтиме в їхні стосунки.

Михайло Заливако дав велике інтерв'ю

Нещодавно закінчився 11 сезон реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм став бізнесмен Михайло Заливако. До фіналу шоу він "провів" двох дівчат – Анну Богдан та Юлію Бельченко. Більшість фанатів вболівали за Юлію, яку ще називали на проєкті "Зайкою", але Михайло зупинив свій вибір на ексдружині політика Андрія Богдана. Хвиля хейту одразу "накрила" пару, оскільки чимало фанатів шоу сумнівались, що пара залишилась разом після проєкту.

Але на постшоу стало відомо, що закохані разом: вони з'їхались в одне житло в Києві та близько 3 місяців ховались від публіки, коли на телебаченні тривав проєкт "Холостяк". У новому інтерв'ю для програми "Слава+", що на "Люкс ФМ", Заливако відповів на кілька найцікавіших питань:

Чи мають вони контракт із телеканалом "СТБ" навіть після проєкту;

Як Михайло став головним героєм шоу "Холостяк" 11 сезон;

Чи мають закохані спільний бюджет і хто за що платить;

Та чому Анну Богдан вважали на проєкті маніпуляторкою.

Інші деталі з життя пари дивіться у шоу "Слава+":

Принцу Філіпу могло б виповнитись 100 років

Покійний чоловік британської королеви Єлизавети II цього тижня, 10 червня, міг би святкувати ювілей – 100 років. Але до грандіозної дати він не дожив два місяці – принц Філіп помер 9 квітня після проблем зі здоров'ям та операцією на серце. Ще коли чоловік був живий, до його сторіччя готувались заздалегідь, однак він не хотів жодного дійства, бо не хотів би привертати до себе зайву увагу.

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Але в день народження принца Філіпа королівські родичі все ж вшанували пам'ять герцога Единбурзького. На його честь, до прикладу, назвали сорт троянд, який ріс поруч із Віндзорським замком, де відійшов у вічність принц Філіп. Єлизавета II була вражена таким приємним жестом і подякувала за пам'ять про чоловіка. Також свої слова любові висловили Кейт Міддлтон з принцом Гаррі, принц Чарльз, принцеса Євгенія та інші.