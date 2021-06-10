Італійська група Måneskin, яка стала переможцем на Євробаченні-2021, знялась для обкладинки глянцю Vanity Fair та дала відверте інтерв'ю. Найбільш ексклюзивними стали деталі особистого життя вокаліста гурту.

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Даміано Давид підтвердив роман

Журналісти поставили запитання музикантові про особисте життя. Він не назвав ім'я дівчини, але чітко дав зрозуміти, про кого йде мова. Таким чином він підтвердив роман.

Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Тому після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати,

– зізнався Даміано Давид.

Зазначимо, що артист пригадав про свою інстаграм-сторіз, яку поширив на особистій сторінці раніше. Тоді він опублікував миловидну світлину з коханою з підписом: "Через чотири роки вже можна сказати, правда?".



Даміано Давид і Джорджія Солері / Фото з інстаграм-сторіс Даміано

Чутки про роман з Джорджією Солері