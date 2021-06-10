Принц Філіп не любив зайвої уваги навколо себе. Через це він навіть не хотів їхати у лікарню, коли почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Останні дні життя герцог провів у колі найрідніших людей і навідріз відмовлявся від сторонньої допомоги. 9 квітня 2021 року світ сколихнула новина про смерть чоловіка Єлизавети II. Він помер незадовго до свого ювілею.

Читайте також Книжки й фінансові винагороди: деталі заповіту принца Філіпа

Принц Філіп відмовлявся святкувати 100-річчя

Королівська родина та працівники палацу готували для принца урочистий захід з нагоди ювілею. Однак в грудні 2020 року герцог Единбурзький заявив, що не може уявити нічого гіршого, ніж святкування його дня народження. Він також зізнавався, що не хотів би дожити до цього дня.

Принц Філіп у 2017 році відійшов від виконання королівських обов'язків і вже був на пенсії. Тому не дивно, що він виявляв бажання залишити день народження поза такою увагою.

Я не можу уявити нічого гіршого. Я і так вже почав розвалюватися,

– казав принц Філіп.

Оскільки пандемія коронавірусу нікуди не зникла, то в королівському палаці не планували масштабних святкувань. Однак деякі урочистості все-таки хотіли організувати. Зокрема у Букінгемі мала відбутися спеціальна фотовиставка, присвячена життю герцога Единбурзького.

Варто побачити Принц Філіп помер: життя у фотографіях

Як принц Філіп святкував день народження у минулі роки

99-річчя

99-ий день народження принц Філіп провів на самоізоляції. Разом із ним тоді була кохана Єлизавета II.Тоді у світі почалася пандемія коронавірусу і подружжя перебувало на карантині у Віндзорському палаці. Той період зблизив герцога та Її Величність, адже в буденному житті вони не мали стільки часу для розмов.

З нагоди особливого дня королівське подружжя зробило нове офіційне фото, яке оприлюднило в мережі.

98-річчя

З нагоди свята в королівській родині, у Лондоні ввечері того теплого літнього дня влаштували грандіозний салют. Сам герцог день народження відзначив у колі сім'ї вдома в Сандрингемському палаці в графстві Норфолк.

Додамо, святковий салют організовували й з нагоди 97-го та інших днів народжень принца Філіпа. Чоловік Єлизавети II не любив зайвої метушні, тому, зазвичай, проводив день народження в колі найрідніших людей.



Святковий салют з нагоди 97-річчя принца Філіпа / Фото Getty Images

Маловідомі факти з біографії

Принц Філіп народився на острові Корфу у віллі Мон-Репо – літній резиденції грецького короля.

Хоча Філіп народився в Греції, був онуком грецького короля і спадкоємцем престолу, він майже не знав грецької мови .

. Через півтора року після народження принца Філіпа його родина втікала з країни через переслідування. Герцог розповідав, що його перевозили в човні й в ящику з-під апельсинів .

. У 1943 році Філіп відсвяткував Різдво у Віндзорському замку в компанії королівської сім'ї та Єлизавети II.

У 1945 році Філіп був оштрафований за те, що під час звільнення з корабля справляв природні потреби в недозволеному місці.

Закінчення Другої світової війни принц святкував на кораблі HMS Whelp в Токіо. Він був свідком капітуляції Японії .

. Браслет, який Філіп подарував коханій до весілля, був виготовлений за його власним ескізом і з використанням каміння з тіари його матері.

Зверніть увагу Помер принц Філіп: історія кохання з Єлизаветою II та фото королівського подружжя

Першим будинком принца Філіпа та Єлизавети II став Clarence House в Лондоні. Зараз там мешкає їхній син принц Чарльз з дружиною герцогинею Корнуольською.

У 1948 році в королівського подружжя народився первісток – принц Чарльз . Новоспечений татусь, поглянувши на нащадка, сказав, що той схожий на сливовий пудинг . У ніч народження малюка Філіп грав з друзями в сквош.

. Новоспечений татусь, поглянувши на нащадка, сказав, що той . У ніч народження малюка Філіп грав з друзями в сквош. У парі був конфлікт, що стосувався прізвищ дітей. Філіп дуже розлютився, коли дізнався, що королева вирішила назвати спадкоємців Віндзорами. Тоді він казав: "Я – чортова амеба, єдиний чоловік в країні, який не може дати прізвище власним дітям" .

. Подейкують, що саме принц Філіп наполягав на тому, щоб його син Чарльз освідчився принцесі Діані.

До теми У мережі з'явилися листи принца Філіпа до невістки принцеси Діани

Саме принц Філіп повідомив Єлизаветі II про смерть її батька. Це було в 1952 році під час їхньою поїздки в Кенію.

У сімейному колі принц мав прізвисько "гунн" (the Hun), яке дісталося йому від королеви-матері за німецьке коріння.

Бувши членом королівської родини, герцог виступив з 5496 публічними промовами та став патроном понад 800 благодійних організацій .

. У 1961 році герцог Единбурзький став першим членом королівської сім'ї, який дав телевізійне інтерв'ю .

. Принц служив Великій Британії, британському народу та монаршій сім'ї 65 років. Офіційно він склав свої обов'язки у 2017 році.

Будучи членом королівської родини, герцог відвідав 170 країн світу.

Цікаво! Візит принца Філіпа в Україну: де жив і що їв чоловік Єлизавети ІІ у Києві