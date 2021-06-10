Два місяці тому помер принц Філіп – чоловік Єлизавети II не дожив до свого 100-річного ювілею. Та до його дня народження королева отримала зворушливий подарунок. Новий сорт троянд, названий на честь герцога Единбурзького, квітнутиме в саду Віндзорського замку.

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Єлизаветі II подарували сорт троянд

Троянду "Герцог Единбурзький" посадили в саду біля східної тераси. Так королева буде спостерігати за нею зі своїх апартаментів.

The Daily Mail зазначають, що новий сорт відрізняється насиченим темно-рожевим кольором. Щемливий подарунок Єлизаветі II презентував президент Королівського садівничого товариства Кейт Від.

Це троянда, названа "Герцогом Единбурзьким", вирощена на честь його сторіччя, і ця троянда в пам’ять про всі чудові речі, які він чинив за своє життя, щоб усі пам’ятали, як багато він зробив,
– сказав Кейт Від.

Королева відповіла, що троянда "виглядає чудово" й назвала подарунок "дуже люб’язним".

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Що відомо про смерть принца Філіпа

  • Чоловік британської королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року. Він спокійно пішов з життя зранку. Сьогодні, 10 червня йому могло б виповнитися 100 років. Причиною смерті в офіційних документах вказали "старість".
  • Британці вшановували пам'ять принца Філіпа військовими салютами. Також люди покладали квіти під ворота Букінгемського палацу і Віндзорського замку.
  • 17 квітня відбувся похорон герцога Единбурзького. На нього з США прибув принц Гаррі, але без Меган Маркл через вагітність.
  • Присутніми на прощанні були тільки найближчі родичі. Через пандемію коронавірусу громадськості не можна було відвідувати похорон, але за церемонією спостерігали близько 13 мільйонів.