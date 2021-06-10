Два місяці тому помер принц Філіп – чоловік Єлизавети II не дожив до свого 100-річного ювілею. Та до його дня народження королева отримала зворушливий подарунок. Новий сорт троянд, названий на честь герцога Единбурзького, квітнутиме в саду Віндзорського замку.

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Єлизаветі II подарували сорт троянд

Троянду "Герцог Единбурзький" посадили в саду біля східної тераси. Так королева буде спостерігати за нею зі своїх апартаментів.

The Daily Mail зазначають, що новий сорт відрізняється насиченим темно-рожевим кольором. Щемливий подарунок Єлизаветі II презентував президент Королівського садівничого товариства Кейт Від.

Це троянда, названа "Герцогом Единбурзьким", вирощена на честь його сторіччя, і ця троянда в пам’ять про всі чудові речі, які він чинив за своє життя, щоб усі пам’ятали, як багато він зробив,

– сказав Кейт Від.

Королева відповіла, що троянда "виглядає чудово" й назвала подарунок "дуже люб’язним".

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