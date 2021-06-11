Після завершення зйомок "Холостяка" Михайло та Анна почали жити разом. Згідно з правилами проєкту вони були змушені приховувати свої стосунки до виходу в ефір останнього епізоду сезону. Тому 3 місяці закохані нікуди не ходили й проводили час в орендованій квартирі.

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Анна розповіла, що за орендовану квартиру, в якій вони зараз живуть, платить Михайло: "Він чоловік, він платить".

Я вважаю, що жінка має заробляти. Але ті гроші, які заробляє – лише її, а заробіток чоловіка – спільний,

– наголосила Богдан.

Михайло погодився зі своєю обраницею. Він додав, що вважає такі обов'язки чоловіка правильними, це частина виховання, яка йому дуже подобається.

Чоловіки повинні піклуватися про дівчат. А коли дівчина сама за себе платить – це не по-чоловічому. Бо це частина турботи. Навіть, коли це якісь дрібниці – це приємно,

– зазначив Заливако.

На запитання про те, скільки грошей потрібно для того, щоб Анна та Михайло добре почувалися, вони не змогли відповісти конкретно.

"Дивно шкодувати гроші на те, що тобі подобається і що потрібно. Я не розумію людей, які хочуть щось купити, але відкладають кошти на щось непотрібне чи те, чим не користуватимуться. Так, в кожного різний дохід. Але, докладаючи зусиль, можна добре заробляти та не відмовляти собі в тому, що хочеться. Наразі в нашій парі немає і найближчим часом точно не буде ситуацій, коли я не зможу щось купити собі чи Ані", – розповів Заливако.

Чоловік зізнався, що за місяць вони витрачають понад 3 тисячі доларів.

Інтерв'ю Михайла Заливаки та Анни Богдан: дивіться відео онлайн