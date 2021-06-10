Принц Гаррі та Меган Маркл незадоволені публікацією BBC про ім'я їхньої новонародженої доньки Лілібет Діани. Вони навіть погрожують виданню, що подадуть на них до суду.
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Подружжя обурене через статтю
BBC отримала лист від юристів фірми Schillings, що діє в інтересах принца Гаррі та Меган. У ньому зазначили, що репортаж кореспондента Джонні Даймонда, що спеціалізується на королівській родині, є наклепницьким, "фальшивим і таким, що дискредитує".
Представники герцогів Сассекських відмовляються коментувати лист, що прийшов на адресу BBC. У мережі безліч суперечливої інформації на тему імені Лілібет. Видання Deadline зазначило, що це ознака натягнутих стосунків між парою та монаршою родиною. Натомість лист до BBC є черговою історією "війни" Меган та Гаррі з пресою.
Нагадаємо, Лілібет – це прізвисько Єлизавети II. Вона не могла вимовити своє ім'я повністю, коли була маленькою, а згодом скорочена версія ім'я стала в родині популярною. Так принцесу, а згодом королеву називали тільки найближчі. Примітно, що записку на труні принца Філіпа Єлизавета підписала прізвиськом Лілібет.
Що відомо про публікацію BBC
- Журналіст Джонні Даймонд опублікував статтю про ім'я новонародженої доньки принца Гаррі та Меган Маркл з посиланням на джерела у палаці.
- За словами цього джерела, подружжя не інформувало королеву Єлизавету II про те, як назвуть доньку. Тобто Її Величність нібито не благословила на це рішення онука, тоді як друг герцогів стверджує інше. Він наголосив, що якби королева не схвалила імені, Гаррі та Меган відмовилися б від цієї ідеї.
Думки королівських експертів
- Журналісти також розходяться у своїх версіях реакції Єлизавети II на ім'я правнуки. Анджела Левін заявила, що королева не рада тому, що її прізвисько, яке було особливим для герцога Единбурзького, використали у такий спосіб. Вона пригадала інтерв'ю подружжя, де вони часто звинувачували монаршу родину.
- Журналіст Афуа Адом натомість вважає, що Єлизавета II не буде страждати через таке ім'я правнучки. Він наголосив, що вибір імені для доньки могло бути кроком для примирення сімей.
- Скандальний телеведучий Пірс Морган сказав, що рішення пари використати прізвисько королеви для своєї дочки було "іронічним". На його думку, подружжя витратило тижні, аби "розгромити королівську сім'ю і монархію".