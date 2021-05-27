Виконавець з гурту Måneskin заінтригував своєю зовнішністю, поведінкою та харизмою мільйони фанатів. Деякі користувачі мережі підозрювали, що він може бути геєм або ж бісексуалом через підбори у сценічних образах та поцілунки зі своїми колегами по колективу відповідно.

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Втім, більшість досі залишається захопленою від Даміано Давида. Підтвердженням цьому є відеоролики з мережі, особливо тіктоку, де фанати не приховують свого бажання познайомитись із хлопцем.

У Даміано Давида є дівчина

В італійському виданні Italy 24 News повідомили, що рок-співак вже чотири роки перебуває у стосунках з дівчиною, на ім'я Джорджія Солері. Вона працює моделлю та знімається у рекламних роликах, також пише вірші та є феміністкою. В італійки – красива та "апетитна" зовнішність, як це описують у виданні. На її інстаграм-сторінці можна побачити чимало сексуальних та відвертих фото, де вона демонструє свою фігуру та результати роботи. Що цікаво, Даміано підписаний на профіль коханої, як і вона на його.



Дівчина вокаліста Måneskin – Джорджія Солері / Фото з інстаграму Джорджії Солері



Дівчина Давида – Джорджія / Фото з інстаграму Джорджії Солері

У ЗМІ також додали, що колись Даміано у своїх інстаграм-сторіс публікував спільне фото із Джорджією з підписом: "Через чотири роки вже можна сказати, правда?".

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Даміано Давид і Джорджія Солері / Фото з інстаграм-сторіс Даміана Давида



Даміано Давид і Джорджія Солері / Архівне фото з інстаграму

Наразі пара не афішує свої стосунки та не розміщує спільні фото.