Михайло розповів, що отримав велике повідомлення від редакторки СТБ у фейсбуці. Для нього це було несподіванкою, тому довго не міг повірити, що це правда.

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Михайло Заливако про запрошення на "Холостяк"

"Тривалий час я спілкувався з редакторкою жартома. Пізніше вже зайшов на її сторінку й побачив, що це справді працівниця СТБ. Думав, що це розіграш ще й тому, що в друзях на фейсбуці в цієї редакторки була дівчина, яка була учасницею 4 сезону "Холостяка". Вона з Харкова, я її знаю. Я подумав: "Невже вона також там буде?", – поділився Заливако.

Михайло додав, що перемовини йшли приблизно 3-4 місяці. Спершу йому пояснили, що проєкт – це правда. Тоді стало цікаво, як це все працює.

Мене питали, чим я займаюся, чи я холостяк. На той час я вже не був у стосунках. Зізнався, що цікаво взяти участь в такому проєкті, але лише в тому випадку, якщо там все по-справжньому,

– поділився чоловік.

Михайло одразу сказав творцям "Холостяка", знає, що таке телебачення, і якщо вони захочуть, щоб він говорив те, що йому скажуть, то на таке ніколи не погодиться.

Критерії, за якими обирають "Холостяка"

Михайло зізнався, в нього не було цілі потрапити на проєкт. Були учасниці, які по декілька разів заповнювали анкету. Для нього ж це щось зовсім нове. Також Заливако назвав головні критерії, які, на його думку, впливають на вибір головного героя.

Вміння розмовляти та гарний вигляд. Глядач завжди звертає увагу на картинку. Ми зачіпляємося за те, як людина розмовляє, за зовнішній вигляд, почуття гумору,

– розповів Михайло.

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