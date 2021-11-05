Підсумки тижня: інтерв'ю з Лободою, приїзд Imagine Dragons та заручини Крістен Стюарт

Минулого тижня стало відомо, що чимало зірок захворіли на коронавірус, проте чимало й вакцинувались. Також американський гурт Imagine Dragons повідомив, що приїде в Україну, а продаж квитків викликав ажіотаж. Зокрема про заручини з коханою поділилась Крістен Стюарт. Це та багато іншого читайте далі у підсумковому матеріалі.

Коронавірус у зірок

Пандемія COVID-19 продовжує вражати населення України і не оминає знаменитостей. Аби побачити, яка складна епідеміологічна ситуація в країні, варто лише подивитись шоу "Танці з зірками", де тепер щотижня хтось із пар хворіє. Останніми з недугою злягли спортсменка Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар. Також ще не вдалось подолати коронавірус співаку Дмитру Каднаю, однак минулого тижня він виступав з партнеркою дистанційно.

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Через танцюристів також заразилась артистка Євгенія Власова, яка виступала на паркеті 8 випуску вже хворою, але дізналась про це згодом. До слова, співачка раніше також ділилась, що не збирається вакцинуватись від COVID-19, як це, свого часу, зробила Ольга Харлан та інші зірки.

93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Проте зірки також встигли вакцинуватись – серед них зірка проєкту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч. Також вакцинувався Євген Кошовий з дружиною та Володимир Остапчук, якому одному з перших в Україні ввели третє щеплення. Разом з ним вакцинувалась і дружина Христина Горняк.

Скандал з Jerry Heil

Втім, у чималий скандал в мережі потрапила українська молода артистка Jerry Heil. Зірка довгий час була противником вакцинації, проте зараз, коли їй необхідно летіти у США на навчання і мати сертифікат про вакцинацію, вона пожалілась, що ніде не може знайти потрібну вакцину. Мовляв, препарату Moderna у пунктах вакцинації нема, чекати на дві дози Pfizer їй ніколи, а CoronaVac "навіть назвали так, щоб ніхто його не колов".

Я не "антивак", але збиралася чекати до останнього. Хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом. А тепер безвихідь, виходить,

– заявила Jerry Heil, за що нарвалась на критику.

Користувачі інстаграму обурились позицією зірки, за якою стежать чимало українців, та навіть втішились, що з лютого місяця, коли почалась вакцинація, вона не встигла щепитись. Деякі їй навпаки – поспівчували.

Imagine Dragons

Американський гурт через 3 роки після приїзду в Україну знову повернеться до своїх меломанів! У рамках світового туру Mercury World Tour та виходу нового альбому Mercury – Act 1 вони приїдуть до українців, аби зіграти свої нові та інші найкращі хіти. Концерт відбудеться 3 червня 2022 року на НСК "Олімпійський", як і у 2018 році. Ціни на білети доступні для багатьох українців – від 790 гривень і аж до 15 тисяч.

Продаж квитків стартував 5 листопада зранку, і відтоді чимало фанатів придбали свої щасливі білети. Втім, їх залишилось ще досить багато, адже стадіон – великий, і такої скрутної ситуації, як з квитками на гурт Måneskin, не буде.



Концертний тур Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту

Крістен Стюарт – одружується

Американська актора Крістен Стюарт зізналась, що скоро одружиться! Їй освідчилась її кохана Ділан Меєр – сценаристка, з якою акторка зустрічається 2 роки. За її словами, вона вже давно була готовою до одруження, але чекала освідчення від дівчини. Через рік стосунків Меєр таки зробила пропозицію руки і серця, і Крістен погодилась. Зараз пара насолоджується спільним проведенням часу та готується до весілля.

"Немає нічого кращого, ніж бути впевненим у чомусь, тому що ми нічого не знаємо насправді. І те єдине, в чому ви можете бути впевнені, це те, що ви когось любите", – коментувала свої почуття Крістен раніше.

Відомо, що зірка фільму "Спенсер" про принцесу Діану, Стюарт, розповідала, що вперше побачила Ділан ще вісім років тому, але потім їхні шляхи розійшлися. Через шість років вони зустрілись знову і Крістен вирішила більше ніколи її не відпускати. Вже через два тижні Крістен зізналась Ділан у коханні. Раніше акторка мала чимало романів як з чоловіками, так і з жінками, адже є бісексуалкою.



Крістен Стюарт одружується з Ділан Меєр / Фото з інстаграму сценаристки

Світлана Лобода дала перше інтерв'ю за 4 роки

Українська співачка Світлана Лобода останні 8 років працює у Росії та зрідка давала концерти в Україні. Один з них мав відбутись у 2017 році в Одесі, але його зірвали, і аж у 2021 році вона повернулась в Україну теж в Одесу, де її прийняли без інцидентів.

Ми дуже злякалися (у 2017, – Showbiz 24). Розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами за лічені секунди вирішили скасувати шоу,

– поділилась співачка.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка поділилась зі сльозами на очах, що хоче тут виступати, адже любить цю країну. Тому вона й повернулась.

"Я люблю цю країну. Тому що я переживаю за неї, тому що так нечесно", – додала Лобода й розплакалась.

Світлана Лобода в інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн