Відома співачка Євгенія Власова залишила шоу "Танці з зірками" у 8 ефірі. Але, як виявилося згодом, навіть якби зірка пройшла далі, то не з'явилась би у 9 випуску.

До слова Я втомилась, – Євгенія Власова емоційно прокоментувала виліт з "Танців з зірками"

Євгенія Власова хвора на коронавірус

Співачка розповіла, що підхопила коронавірус. Вона поділилась, які в неї симптоми та як протікає хвороба.

Не знаю, в якій формі він у мене. Сподіваюся, не дуже у важкій, бо поки що я ще ходжу, щось роблю. Втратила нюх, смак. Найстрашніше, що стрес не можу заїсти. Нічого не відчуваєш. Це жахливо,

– зізналась Євгенія Власова.

Знаменитість додала, що виходила на сцену також з коронавірусом. "Зізнаюся чесно, це було дуже непросто, але ми впоралися. Танці з зірками — це те місце, де нікого не цікавить, як ти почуваєшся. Вони знали, що в мене якийсь вірус. Але скажуть, що потрібно робити свою справу, раз ти підписала контракт. Я зробила свою справу. Це не дуже приємна для мене історія", – поділилась Євгенія Власова.

Шанувальники запідозрили, що зірка навмисне вийшла на паркет з коронавірусом. Але вона спростувала такі думки у підписі до відео.

Ні я, ні сам проєкт "Танці з зірками" на момент виступу і перебування мене на проєкті, не знали про мій діагноз нічого! Бо у мене було просто нездужання і слабкість, не було ні температури, ні кашлю і нічого того, що зазвичай супроводжує коронавірус,

– підкреслила Власова.

Вона наголосила, що дізналась про хворобу після того, як покинула шоу. Й додала, що на проєкті дотримуються всіх запобіжних заходів.

Зазначимо, що Євгенія Власова не була вакцинованою. Тоді як щеплення – ефективний спосіб захистити себе від хвороби, про що щоразу наголошує МОЗ. Вакциновані люди можуть заразитися коронавірусом, але перенесуть його набагато легше. 94% госпіталізованих минулого тижня – нещеплені.

Хто з зірок хворіє на коронавірус