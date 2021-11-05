Коронавирус у звезд
Пандемия COVID-19 продолжает поражать население Украины и не обходит знаменитостей. Чтобы увидеть, какая сложная эпидемиологическая ситуация в стране, стоит только посмотреть шоу "Танцы со звездами", где теперь каждую неделю кто-то из пар болеет. Последними с недугом слегли спортсменка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар. Также еще не удалось преодолеть коронавирус певцу Дмитрию Каднаю, однако на прошлой неделе он выступал с партнершей дистанционно.
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Из-за танцоров также заразилась артистка Евгения Власова, которая выступала на паркете 8 выпуска уже больной, но узнала об этом впоследствии. К слову, певица ранее также делилась, что не собирается вакцинироваться от COVID-19, как это в свое время сделала Ольга Харлан и другие звезды.
Концертный тур Imagine Dragons / Фото из инстаграма группы
Кристен Стюарт – женится
Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что скоро женится! Ей сделала предложение ее любимая Дилан Мейер – сценарист, с которой актриса встречается 2 года. По ее словам, она уже давно была готова к женитьбе, но ждала признания от девушки. Через год отношений Мейер сделала предложение руки и сердца, и Кристен согласилась. Сейчас пара наслаждается совместным времяпрепровождением и готовится к свадьбе.
"Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-то, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что вы кого-то любите", – комментировала свои чувства Кристен раньше.
Известно, что звезда фильма "Спенсер" о принцессе Диане, Стюарт, рассказывала, что впервые увидела Дилан еще восемь лет назад, но потом их пути разошлись. Через шесть лет они встретились снова и Кристен решила больше никогда ее не отпускать. Уже через две недели Кристен призналась Дилан в любви. Раньше у актрисы было много романов как с мужчинами, так и с женщинами, ведь она бисексуальна.
Кристен Стюарт женится на Дилан Мейер / Фото из инстаграма сценариста
Светлана Лобода дала первое интервью за 4 года
Украинская певица Светлана Лобода последние 8 лет работала в России и иногда давала концерты в Украине. Один из них должен был состояться в 2017 году в Одессе, но его сорвали, и только в 2021 году она вернулась в Украину тоже в Одессу, где ее приняли без инцидентов.
Мы очень испугались (в 2017 – Showbiz 24). Понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций мы с организаторами за считанные секунды решили отменить шоу,
– поделилась певица.
В интервью Маше Ефросининой артистка поделилась со слезами на глазах, что хочет здесь выступать, потому что любит эту страну. Поэтому она и вернулась.
"Я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее, потому что так нечестно", – добавила Лобода и расплакалась.
Светлана Лобода в интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн