У столиці України колектив презентує новий альбом, який вийшов у вересні 2021 року. Наразі невідомо, скільки коштів доведеться викласти, щоб послухати світових зірок наживо.

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Imagine Dragons повертаються в Україну

Гурт дасть концерт в Києві в рамках туру Mercury World Tour, з яким виступить в різних містах Європи.

Продаж квитків стартуватиме 5 листопада, однак учасники фан-клубу гурту зможуть придбати квитки з 2 по 4 листопада за спеціальним промокодом.

Також організатори потішать палких фанатів VIP-пакетами, в яких буде ранній вхід, доступ до ексклюзивних зон і подарунки.

Київ
Європейський тур Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту

Нагадаємо, вперше Imagine Dragons виступили на НСК "Олімпійському" 30 серпня 2018 року. Артисти стали першими світовими зірками, які зібрали стадіон в Україні. Тисячі прихильників чекали за квитками в електронній черзі за квитками. На концерт прийшли понад 50 тисяч людей. Через чотири роки гурт планує повторити масштабне шоу. Однак невідомо, чи запланований концерт вдасться відвідати всім шанувальникам. Все через карантинні обмеження, спричинені пандемією коронавірусу.

Що відомо про Imagine Dragons

  • Колектив створили у 2008 році в Лас-Вегасі.
  • Склад гурту: вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі, барабанщик Ден Платцман.
  • Прем'єра треку It's Time принесла Imagine Dragons неабияку популярність.
  • Журнал Billboard назвав гурт найяскравішими новими зірками 2013 року.
  • Колектив є володарем численних музичних нагород: American Music Award (3 рази), Billboard Music Awards (5 разів), Греммі (1 раз), World Music Award (1 раз).
  • Загалом у всьому світі продали 35 мільйонів копій платівок гурту (з них 12 мільйонів у США).
  • У 2019 році Imagine Dragons заявляли, що беруть перерву у творчості, однак тепер повертаються й знову тішитимуть мільйони шанувальників.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Київ
Imagine Dragons повертаються в Україну / Фото з інстаграму Open.ua