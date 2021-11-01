У столиці України колектив презентує новий альбом, який вийшов у вересні 2021 року. Наразі невідомо, скільки коштів доведеться викласти, щоб послухати світових зірок наживо.

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Imagine Dragons повертаються в Україну

Гурт дасть концерт в Києві в рамках туру Mercury World Tour, з яким виступить в різних містах Європи.

Продаж квитків стартуватиме 5 листопада, однак учасники фан-клубу гурту зможуть придбати квитки з 2 по 4 листопада за спеціальним промокодом.

Також організатори потішать палких фанатів VIP-пакетами, в яких буде ранній вхід, доступ до ексклюзивних зон і подарунки.



Європейський тур Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту