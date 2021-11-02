Несподіваною новиною Крістен Стюарт поділилась у шоу Говарда Стерна. Вона розповіла, що рік тому натякнула коханій, що хоче одруження, але чекала пропозиції "руки і серця" від своєї половинки, коли та буде готовою. Це і сталось.
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Ми одружимося, ми обов'язково зробимо це. Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала цей запит, і вона чудово впоралася з цим. Ми одружимося, так,
– зізналась 31-річна зірка.
Крістен Стюарт заручилась з Ділан Меєр / Фото з інстаграму Ділан Меєр
Раніше Крістен Стюарт розповідала, що вперше побачила Ділан ще вісім років тому, але потім їхні шляхи розійшлися. Через шість років вони зустрілись знову і Крістен вирішила більше ніколи її не відпускати. Вже через два тижні Крістен зізналась Ділан у коханні.
"Немає нічого кращого, ніж бути впевненим у чомусь, тому що ми нічого не знаємо насправді. І те єдине, в чому ви можете бути впевнені, це те, що ви когось любите", – коментувала свої почуття Крістен раніше.
З ким ще у Крістен Стюарт були романи
- Акторка є бісексуалкою, про що часто розповідала у своїх інтерв'ю. У 2019 році вона зізналася, що від неї вимагали приховувати бісексуальність заради ролі у фільмі Marvel. Хто саме ставив їй таку вимогу, акторка не уточнила.
- Свого часу у неї були стосунки з актором Майклом Ангарано. Після цього Крістен довго приписували роман з колегою по кіносазі "Сутінки" Робертом Паттінсоном, і в 2012 році все підтвердилось.
- Тоді акторку папараці зловили за зрадою з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом, після чого Крістен залишила в мережі публічне вибачення для Роберта.
- У серпні 2016 року стало відомо, що Крістен зробила пропозицію своїй дівчині Аліші Каргайл,з якою зустрічалася протягом трьох років до того. Проте наприкінці року пара розійшлася.
- У 2016 – 2018 роках Стюарт мала романтичні стосунки з моделлю Стелою Максвел, з якою теж розійшлася.