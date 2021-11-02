Несподіваною новиною Крістен Стюарт поділилась у шоу Говарда Стерна. Вона розповіла, що рік тому натякнула коханій, що хоче одруження, але чекала пропозиції "руки і серця" від своєї половинки, коли та буде готовою. Це і сталось.

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Ми одружимося, ми обов'язково зробимо це. Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала цей запит, і вона чудово впоралася з цим. Ми одружимося, так,

– зізналась 31-річна зірка.



Крістен Стюарт заручилась з Ділан Меєр / Фото з інстаграму Ділан Меєр

Раніше Крістен Стюарт розповідала, що вперше побачила Ділан ще вісім років тому, але потім їхні шляхи розійшлися. Через шість років вони зустрілись знову і Крістен вирішила більше ніколи її не відпускати. Вже через два тижні Крістен зізналась Ділан у коханні.

"Немає нічого кращого, ніж бути впевненим у чомусь, тому що ми нічого не знаємо насправді. І те єдине, в чому ви можете бути впевнені, це те, що ви когось любите", – коментувала свої почуття Крістен раніше.

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