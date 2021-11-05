Світлана Лобода не виступала та не давала інтерв'ю в Україні протягом чотирьох років. За цей час до неї виникло багато запитань. Зокрема, про особисте життя.

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Світлана Лобода про ексчоловіка

"Ні, це повна маячня. Андрій в якийсь момент захопився буддизмом, філософією та медитацією. Став багато часу приділяти цьому", – розповіла Лобода. Вона зрозуміла, що Андрій змінився, вони стають зовсім різними, з різними світоглядами й відстань між коханими лише зростає.

Він залишається дуже доброю, класною, хорошою людиною. Я його дуже люблю, щиро люблю. Просто ці стосунки максимально трансформувалися, в таку чисту любов, як до тата моєї дитини,

– сказала Лобода.

Зараз 39-річна Світлана щаслива в нових стосунках, однак свого обранця не розсекречує. Єдине, що розповіла, що він старший і артистка відчуває себе поруч із коханим слабою, ніжною жінкою: "Так, поруч із ним я відчуваю себе дівчинкою. Він старший, дуже мудрий, кмітливий і може огорнути мене турботою".

На безіменному пальці у виконавиці була каблучка, однак вона все-таки не відповіла на питання, чи заручена. Однак зізналася, що кохає обранця.



Світлана Лобода з доньками / Фото з інстаграму співачки

Особисте життя Світлани Лободи