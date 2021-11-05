Тоді ж Крапівіна заявила, що йде з шоу-бізнесу та припиняє співпрацю з Лободою. Своє слово вона дотримала, але Світлана зараз вирішила розповісти, як все відбувалось за лаштунками пліток та ЗМІ.

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За її словами, після публічного з'ясування стосунків між Філіпом Кіркоровим та Крапівіною, Лобода говорила з продюсеркою і запитувала, чому вона так робить. Адже усі пов'язують їх одна з одною. У відповідь та казала, що має право сама вирішувати, що їй робити, а що ні. "Я доросла самодостатня людина", – заявляла Крапівіна.

Згодом Нателла нібито зрозуміла, що завдала біль близькій людині та вибачилась перед колишньою підопічною.

"Вона перепросила, але що тут поробиш. Вона просто не подумала. Хотіла одне, а вийшло інше. У неї завжди так — все через протести, конфлікти. А потім поводиться ніби нічого не сталося… Зізнаюся, ми тільки недавно відновили спілкування з нею. Нікому іншому, напевно, я б такого не пробачила. Але вона дуже важлива для мене людина, ми споріднені душі – і приймаємо одна одну такими, якими ми є", – поділилася LOBODA.



Світлана Лобода і Нателла Крапівіна / Фото Best In

Співпраця Лободи і Крапівіної: коротко