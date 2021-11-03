26-річна Jerry Heil, яка відмовлялась публічно висловлюватись щодо вакцинації, опинилась у курйозній ситуації. За кілька тижнів їй летіти на звукозаписувальну студію у США, а вона досі не має щеплення. Зірка нібито хотіла побачити, як живеться її вакцинованим друзям.

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Я не антивак, але збиралася чекати до останнього. Хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом. А тепер безвихідь, виходить,

– заявила Jerry Heil.

Ба більше, вона поскаржилась, що препарату Moderna у пунктах вакцинації нема, чекати на дві дози Pfizer їй ніколи, а CoronaVac "навіть назвали так, щоб ніхто його не колов".

Так, співачка звернулась за допомогою до іноземних фанів, які б порадили, де щепитися Johnson&Johnson. Щоправда, цю вакцину Jerry Heil обирає не свідомо і не за порадою лікарів, а лише тому, що стійкий імунітет до коронавірусу викликає всього одна доза.

Jerry Heil про вакцинацію / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, вакцинальна кампанія в Україні розпочалась наприкінці лютого, а з червня центри масової вакцинації запрацювали по всій країні.

Реакція мережі

Фани Jerry Heil розділились на два табори. Одні радять летіти в Польщу, Австрію, Румунію, Словаччину, країни Балтії, де вакцинують Johnson&Johnson. Інші ж "хейтять" зірку за те, що схаменулась так пізно:

"Зважаючи на ситуацію з ковідом в Україні, ваша позиція щодо вакцинації дещо безвідповідальна. Вам не у Штати, Яно, а назад у Васильків треба. І подорослішати";

"Мене так веселить, як люди, що раніше не вакцинувалися і впиралися, як барани, зараз бігають, як ошпарені, і вистоюють в чергах на вакцинацію";

"Це така дивна позиція "хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом". Типу "хай хтось інший виробляє колективний імунітет, а я збоку постою подивлюся", а як припекло, так "поділіться досвідом";

"Я думав, в тебе є в голові щось, судячи з того, що ти веган. Але, бачу, помилився";

"Пізно зібралася".

Додамо, записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

Повний текст публікації Jerry Heil:

У Штати не пускають без вакцини, отже… Я не антивак, але збиралася чекати до останнього. Хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом. А тепер безвихідь, виходить. І що цікаво: модерни нема, файзер не встигаю зробити, бо два уколи, коронавак, здається, навіть назвали так, щоб ніхто його не колов.

Хтось був в подібній ситуації? Може, хтось живе в іншій країні, де українців вакцинують джонсоном?