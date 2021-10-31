Українська фехтувальниця весь тиждень тренувалась для ефіру "Вечір суперхітів "Океану Ельзи" і навіть встигла підготуватись до фінальних репетицій, яка зазвичай проходить за день до випуску. Але в день виступу зранку в Ольги офіційно підтвердився COVID-19, тому вона отримала імунітет (змогла пройти у наступний ефір без голосування глядачів та суддів) і не виступила наживо.

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Але її номер все ж показали у 9 випуску, адже для такого випадку в організаторів завжди є відео з репетиції, яка відбулась у п'ятницю. Замість Дмитра Дікусара танцював Дмитро Жук, який зараз вакцинований та здоровий. Щодо Ольги, то вона також почувається добре, оскільки вона була щепленою і симптоми хвороби є легкими.

Після перегляду відео Ольга приєдналась до прямого ефіру та розповіла глядачам, що з нею все гаразд, але лікарі їй радять багато відпочивати. Вона попросила усіх берегтись в час пандемії коронавірусу і вона сподівається, що зможе повернутись на паркет до наступного ефіру.

"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Жука

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