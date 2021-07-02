Перемога України на матчі у Глазго

29 червня Україна перемогла Швецію на Євро-2020 з рахунком 2:1. Два переможних голи забили у ворота противника футболісти Олександр Зінченко та Артем Довбик. Таким чином Україна змогла потрапити в ¼ Євро-2020. Неабияку підтримку їм висловлювали Президент України Володимир Зеленський, українські зірки, фанати в усіх куточках України та на стадіоні матчу.

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Зокрема, чи ненайбільшу підтримку змогли подарувати кохані дружини футболістів. Напередодні вирішального матчу дружини українських футболістів разом з дітьми зняли відео, де підтримали збірну. Маргарита Степаненко, Юлія П'ятова, Анна Сидорчук та Юлія Кривцова разом з дітьми записали промовистий ролик, де бажали рідним перемоги.

Жінка Зінченка – вагітна первістком Влада Седан теж висловлювала свою любов на стадіоні матчу разом з іншими українськими фанатками футболу.

Додамо, що українська збірна 1 липня вже прилетіла у Рим, Італія, аби 3 липня зіграти матч чвертьфіналу з Англією. За ним можна буде слідкувати о 22:00 за Києвом.

Результат суду Брітні Спірс

Американська співачка з 2008 року перебуває під постійною опікою свого батька Джеймса. Впродовж усього часу він мав доступ до її фінансів, міг контролювати концертну діяльність та впливати на спілкування доньки з її дітьми. Але 23 червня Брітні вперше за 13 років порушила мовчання та заявила у суді, що потерпала від свого батька. За її словами, їй заборонено було народжувати дітей, одружуватись, відмовлятись від концертів та мати доступ до власних грошей.

Такі заяви шокували весь світ, і рух на підтримку Брітні – #FreeBritney – ще більше набрав сили. На підтримку співачки виступили її колишній бойфренд Джастін Тімберлейк, сестра Джеймі Лінн Спірс, артистка Крістіна Агілера та колишній чоловік Брітні Кевін Федерлайн. Але, незважаючи на колосальну реакцію громадськості, суд відхилив клопотання адвокатів щодо припинення опіки батька над співачкою. Судове засідання відбулось 30 червня у Лос-Анджелесі і, згідно з ним, артистка продовжує бути під опікою свого батька. Зараз зірка відпочиває на Гаваях та оговтується від публічного тиску.

Leopolis Jazz Fest 2021

Після двох років перерви довгоочікуваний джазовий фестиваль повернувся у культурну столицю України – Львів. Через пандемію коронавірусу подію минулого року довелось скасувати, але вже цьогоріч організатори прийняли рішення провести захід, але із суворим дотриманням карантинних вимог та правил. Якщо коротко, то гості фестивалю повинні були пройти обов'язкове ПЛР-тестування для перебування на території події, або ж здати швидкий експрес-тест.

Музичний фестиваль проходив у Львові з 24 по 28 червня і запросив у місто десятки музикантів з усього світу. Головною зіркою джазового заходу став британець Seal, концерт якого пройняв серця усіх відвідувачів. Ліричні хіти також виконав український виконавець Pianoбой та Христина Соловій.

На Leopolis Jazz Fest 2021 приїхали тисячі людей, серед яких було чимало зірок: Катерина Осадча та Юрій Горбунов, Олександра Зарицька із гурту KAZKA, Наталка Карпа, учасник "Холостячки" Євген Ковтуненко, Тетяна Литвинова, Валерія Гузема та багато інших знаменитостей. Усі вони демонстрували вишукані образи та безтурботно проводили час на території фестивалю і в самому місті. Загалом фестиваль залишив чудовий післясмак та відчуття докарантинної радості.

Відкриття пам'ятника принцесі Діані

Легендарну та надзвичайну Леді Ді мільйони людей з усього світу пам'ятають досі. Цьогоріч принцесі Діані могло б виповнитись 60 років, але страшна автокатастрофа забрала життя жінки майже 24 роки тому. Її сини – принц Вільям та принц Гаррі – вирішили замовити пам'ятник у честь матері і разом його відкрити 1 червня – у день її народження. Скульптуру встановили у Затонулому (Глибинному) саду на території Кенсингтонського палацу.

Важливо: про життя та найцікавіші факти про принцесу Діану ви можете прочитати у нашому матеріалі.



Принци Вільям та Гаррі відкрили пам'ятник матері / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Таке возз'єднання має чимале значення для усіх британців та самої британської сім'ї, адже після усіх скандалів з принцом Гаррі та Меган Маркл, які зреклись королівських обов'язків, ймовірне "потепління" у стосунках сім'ї може відновити стару дружбу братів. Що можна було побачити під час відкриття статуї принцесі Діані – принци мали чудовий настрій і між ними не відчувалось жодної ворожнечі.



Принц Вільям та принц Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані / Фото Getty Images

Важливо Кейт Міддлтон хоче примирити Гаррі та Вільяма на відкритті пам'ятника принцесі Діані

Варто додати, що на відкритті пам'ятника були присутні лише члени комітету з пам'ятників, скульптор та автор статуї Ян Ранк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон. Кейт Міддлтон не була на події через карантинні вимоги, Меган Маркл перебуває у США з маленькими дітьми, принц Чарльз не хотів приходити, аби не "рухати старі рани на серці", а Єлизавета II була в турі Шотландією.