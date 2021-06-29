На відкриття пам'ятника принцесі Діані чекає весь світ. Принц Гаррі, який востаннє прилітав у Лондон на похорон дідуся герцога Единбурзького, також прибув у Велику Британію, щоб бути разом із сім'єю в цей історичний момент.

Читайте також Відкриття статуї Леді Ді: Гаррі прилетів у Лондон, а Кейт Міддлтон не прийде на захід

Принц Чарльз не прийде на відкриття

А принц Чарльз відмовився бути пристунім на відкритті. Він прожив у шлюбі з принцесою Діаною 15 років і її смерть була болючою для нього. Принц Уельський не хоче згадувати минуле.

Для нього це дуже важко. Ця подія може повернути старі рани, спогади. Після смерті Діани Чарльз вирішив, що краще залишити всі спогади при собі,

– поділився друг принца Уельського.

Статую встановлять в Затонулому саду. Це улюблене місце принцеси Уельської на території Кенсінгтонського палацу, де вона жила, перебуваючи в шлюбі з принцом Чарльзом.

Важливо Кейт Міддлтон хоче примирити Гаррі та Вільяма на відкритті пам'ятника принцесі Діані

На урочистому відкритті пам'ятника в день, коли принцесі Діані мало б виповнитися 60 років, будуть присутні 2 її сини – принци Вільям і Гаррі. До них приєднаються близькі родичі покійної принцеси, скульптор Ян Ренк-Бродлі та ландшафтний дизайнер Піп Моррісон.

Кейт Міддлтон у цей важливий момент не зможе бути поруч із чоловіком через карантинні правила, а принцеса Єлизавета II 1 липня зобов'язана відправитися в робочу поїздку в Шотландію.