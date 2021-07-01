За її становленням спостерігала вся Британія, адже всі хотіли дізнатись, хто ж така принцеса Діана і звідки взялась на горизонті королівського престолу. Про неї ходило багато чуток. Дехто не сприймав її; комусь вона не прийшлась по духу своїм норовом; мільйони пишались, що живуть разом з нею в одній країні. Вона була відома всім, і лише єдине є непохибно-точним – вона нікого не залишила байдужим.

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Її ласкаво називали Леді Ді, принцесою людських сердець, народною "королевою". Всі, від Marie Claire до Vogue, нарікали її "іконою стилю". Британські піддані боготворили свою принцесу, в інших країнах її шанували та поважали. Та вона не завжди була такою – вроджена Діана Спенсер геть не відразу стала тою королівською особою, якою знає її світ.

Дитячі роки

Діана Френсіс Спенсер народилась 1 липня 1961 року у графстві Норфолк в англійській аристократичній родині. Навіть той факт, що її батько, Джон Спенсер, мав титул віконта Елтропа, не зробив маленьку Діану типовою представницею вищого класу – вона все життя була та залишалась людиною з відкритими душею та серцем до простого люду. Її батько походив з древнього роду Спенсерів-Черчиллів, в його жилах текла королівська кров Карла II, знаного як Веселий Король.

Династія принцеси Діани може пишатись не тільки нею, але й іншими іменитими постатями, наприклад, Вінстоном Черччилем та герцогом Мальборо. Родовим володінням сім'ї Спенсер є Спенсер-хауз, у кварталі Вестмінстер, що в центрі Лондону.



Принцеса Діана в дитинстві / Фото Getty Images

Однак, не тільки батько Діани був привілейованою особою. Мати, Френсіс Шанд Кайдд, також походить з аристократичної родини. Бабуся Леді Ді по материнській лінії була фрейліною королеви Єлизавети Боуз-Лайтон.

Майбутня принцеса Уельська мала незаплямовану біографію, як і належить аристократичній особі. Початкову освіту Діана отримала у Сандрінгемі – прихід у графстві Норфолк, відомий своїм палацом – резиденцією британських монархів. Пізніше дівчинка навчалась у Мілфілді в приватній школі-пансіоні. Надалі свою освіту Ді отримувала у Рідлсуорт-Холлі. Що стосувалось характеру майбутньої вінценосної особи, з ним проблем не було, однак Діана завжди проявляла впертість.

Коли Діані виповнилось 8 років, в родині стався розкол і батьки розлучились. Це сильно вплинуло на майбутнє становлення характеру маленької Діани. У результаті шлюборозлучного процесу Діана залишилась з батьком, а мати поїхала до Шотландії, де жила зі своїм новим чоловіком.

Старші брати та сестри Діани також залишились з батьком. Джон Спенсер незабаром одружився знову, на Рейн Маккордейл, графині Дартмуд. Новоспечена дружина батька отримала не дуже привітній прийом з боку дітей – вони влаштували мачусі бойкот. І тільки лише з плином часу Діана зрозуміла, якою мудрою та терплячою була дружина батька.



Принцеса Діана і Чарльз Спенсер / Фото з твітеру Rowan Marie

Наступним місцем навчання майбутньої принцеси Уельської стала привілейована школа для дівчат в Уест-Хілл в графстві Кент. Однак, тут Діана не проявила себе як чемна студентка, Діана була поглинена танцями та музикою. За чутками, в молодості Діані дуже важко давались точні науки, вона навіть завалювала екзамени декілька разів.

1977 рік – перше знайомство 16-ти річної Діани з принцом Чарльзом, однак тоді майбутнє подружжя не звернуло одне на одного уваги. Навіть навпаки, Чарльз був закоханий у старшу сестру Діани, Сару. І мав наміри одружитись саме на ній. Та як нам всім відомо, все пішло не за сценарієм Чарльза.

У тому ж році, Ді недовго навчалась у Швейцарії, але неймовірна туга за рідним домом повернула Діану назад до Великої Британії. Після завершення навчання, молода особа почала працювати нянею та вихователькою в дитячому садку престижного району Лондону Найтсбрідже.

У столиці Ді мешкала зі своєю матір'ю, пізніше переїхала в свої апартаменти, які їй подарували на 18-річчя. У той час серед місць роботи Діани налічувались такі: Young England School; хореографічна студія для підлітків, де Спенсер викладала танці; фірма з організації івентів.

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Принц Чарльз та весілля

У віці 19-ти років шляхи молодої Діани та заядлого холостяка Чарльза знову пересіклись. Життя неодруженого Чарльза викликало неабияке занепокоєння королівської родини. Єлизавету II дуже хвилював роман сина з, на той час одруженою, Каміллою Паркер-Боулз. Принц Чарльз навіть не намагався тримати цей зв'язок у таємниці і як всі розуміють, така ситуація була неприйнятною для королівської родини. То ж кандидатура Діани Спенсер на роль принцеси була дуже радо прийнята зі сторони королеви.



Принцеса Діана і принц Чарльз в молодості / Фото Getty Images

Спочатку Принц запросив юну особу на королівську яхту, після чого Діані надійшло запрошення до замка Балморал для знайомства з королівською родиною. Пропозицію руки та серця Чарльз зробив у замку Віндзор, проте факт заручин деякий час був таємницею. 24 лютого 1981 року сталось офіційне оголошення. Символом цієї події став відомий перстень з сапфіром, оповитий 14 діамантами.

Леді Ді стала першою британкою за 300 років, яка вийшла заміж за спадкоємця престолу.

Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер стало найдорожчою церемонією в історії Великої Британії. Свято відбулося у соборі Святого Павла у Лондоні 29 липня 1981 року. Парадний проїзд вулицями Лондону карети королівської родини, марш полків Співдружності та скляна карета, в якій прибули Діана та її батько – все це передувало вінчанню.

Принц Чарльз був одягнений у парадну форму командира флоту }ї величності. На Діані було плаття з 8-метровим шлейфом вартістю 9 тисяч фунтів, розроблене молодими англійськими дизайнерами Елізабет і Девідом Емануель. Дизайн вбрання зберігався у найсуворішій таємниці від публіки і преси, плаття доставили до палацу в непроникаючому конверті. Голову майбутньої принцеси прикрашала сімейна реліквія – тіара.

Шлюбний обряд Діани і Чарльза отримав славу казкового весілля, а також весілля століття. За підрахунками фахівців, глядацька аудиторія, яка стежила за трансляцією урочистостей в прямому ефірі по головних світових телеканалах, склала понад 750 мільйонів осіб.

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Після урочистого обіду в Букінгемському палаці пара вирушила на королівському поїзді в маєток Броадлендс, а потім вилетіла в Гібралтар, звідки Чарльз і принцеса Діана почали круїз Середземним морем. Після його закінчення стався ще один прийом в Шотландії, де представники преси отримали дозвіл сфотографувати молодят.

Весільні урочистості обійшлися платникам податків майже у 3 мільйони фунтів стерлінгів.



Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото Getty Images

Однак, ніякі помпезності весільної церемонії не змогли вплинути на подальший розвиток подій молодої королівської родини. І вже під час медового місяця в стосунках пари сталась тріщина. Пізніше в ЗМІ з'явилися аудіозаписи, які Діана відправляла письменнику-біографу Ендрю Мортону. У них принцеса повідомляла, що напередодні одруження пережила сильний напад булімії, причиною якого стали ревнощі до Камілли Паркер-Боулз (раніше згадуваної колишньої коханки Чарльза).

Принцеса Діана так і не змогла впоратися зі своїми почуттями в подальшому, що повело за собою дві спроби суїциду, одну з яких вона зробила, виношуючи першу дитину. Принцеса підкреслювала, що чоловік проявляв до неї байдужість і називав її депресію маніпуляцією. Особисте життя вінценосної сім'ї руйнувалася на очах.

За наполяганням королеви Єлизавети II після низки скандальних подій відбулось розлучення Чарльза та Діани. Це сталося через 4 роки після фактичного розпаду сім'ї. У шлюбі з принцом народилися двоє синів – принц Вільям Уельський і принц Гаррі Уельський.



Принцеса Діана з дітьми / Фото Getty Images

Принцеса отримала одноразову виплату в розмірі 17 мільйонів ​​фунтів стерлінгів (22 мільйони доларів) і щорічне поповнення бюджету на 400 тисяч фунтів стерлінгів (519 тисяч доларів) для оплати житла.

Життя після розлучення

Звичне для Діани життя королівської особи, всі привілеї, які давала приналежність до королівського двору, – втратили свою силу. Найбільш очевидним стала втрата статусу королівської величності, залишивши Діану просто принцесою Уельською. Також тепер Леді Ді була зобов'язана утримувати свою охорону та оплачувати всі поїздки самостійно.

За ствердженнями журналістів, в цей час Діана почала стосунки з кінопродюсером, сином єгипетського міліардера Доді аль-Фаєдом. Їхнє знайомство сталось під час візиту принцеси та її синів до апартаментів батька Доді, Мохамеда, у Французькій Рив'єрі.

Та ці стосунки ніколи не були офіційно підтверджені ніким з близького оточення Діани, а в книзі, написаній її дворецьким, цей зв'язок геть заперечується.

"Ікона стилю"

Говорячи про принцесу Уельську, просто неможливо не згадати її стиль та модні рішення. Вбрання Діани були не тільки способом вираження її особистості, вони відігравали вкрай важливу політичну роль.

Діані була властива неймовірна фантазія, яку вона з успіхом проявляла у виборі своїх вбрань. Вона вміло поєднувала всю свою аристократичність та вишуканість, додаючи своєму образу нотки епатажності, якої вона не була позбавлена.



Стильна принцеса Діана / Фото Getty Images

В юності гардероб принцеси, насправді, мало чим відрізнявся від речей її коліжанок та звичайних британок. Однак, така висока дівчина лаконічних розмірів (зріст – 178 см, вага – 56 кг), привертала увагу навіть у найскромніших бавовняних нарядах.

Пізніше, вже ставши дружиною особи королівського пристолу, шляхом проб та помилок Діана віднайшла свій власний, непідробний стиль. Він був варіативним: від застарілих блуз та суконок у дрібні квіточки до яскравих епатажних нарядів, які назавжди увійшли в історію моди.

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Біла блуза з воротом-стрічкою, в якій вона вперше з'явилась на обкладинці британського Vogue. Насичено червоний костюм, який Ді вдягла на відвідини центра хворих СНІДом. Однак, найбільш знаменитим наразі залишається плаття, яке окреслили "платтям помсти".



Плаття помсти принцеси Діани / Фото з фан-акаунту принцеси Діани

У чорному мініплатті з відкритими плечима та коротким шлейфом Діана дефілювала на вечірці журналу Vanity Fair у 1994 році. Подейкують, в цей день між подружжям відбулася відверта розмова, в якому принц Чарльз зізнався у зв'язку з давньою коханкою.

Справжньою окрасою зовнішності леді Ді завжди залишалася її зачіска. Пишна копиця світлого, підстриженого шарами, волосся надавала зовнішності принцеси водночас як беззахисного, так і "хижацького" вигляду.

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Скандали

Перебуваючи у досить складному шлюбі, народній принцесі було все важче стримувати бурю емоцій та ревнощів. Тим паче, що вони були не безпідставними. Принц Чарльз не тільки не намагався приховати позашлюбний зв'язок з давньою коханкою, навпаки, він його відкрито визнавав. Для Діани дана ситуація ускладнювалась ще й таким значимим фактором, як прийняття королевою Єлизаветою II сторони свого сина, і тепер Діана мала самотужки виступати проти такого потужного та впливового опонента.

Затяжна депресія погіршилась ще більше та принцесі було призначено лікування. Пігулки, гіпноз, снодійне та різні психологічні техніки допомогали лише частково.

1990 рік став вирішальним в стосунках подружжя, адже делікатну ситуацію їхньої сім'ї приховувати вже не вдавалось. Ситуація отримала публічний розголос. У цей же час сама Діана зізналась в позашлюбних зв'язках з тренером з верхової їзди, а також з конюхом Джеймсом Х'юітом.



Принцеса Діана / Фото Getty Images

Через деякий час, у 1995, подейкували, що Ді зустріла своє справжнє кохання, однак, стосунки врятувати не вдалось. Вони зазнали краху через постійну увагу публіки та настирливість всього світу. Саме це стало причиною їхньої втечі на батьківщину коханого – Пакистан. Цю любов звали Хаснат Хан, він був кардіохірургом. Але у цих стосунків не було жодного шансу.

Більшість скандалів, пов'язаних з Діаною, стались через намагання звернути хоч якусь увагу принца Чарльза на себе. Вона влаштовувала як прості істерики та "концерти", так і епатажні сцени на публіці. Ходили чутки, що переодягнувшись в чоловіка, Леді Ді завітала до гей-клубу разом зі своїм другом та не менш яскравою особою, Фредді Мерк'юрі. А на зустрічі в Білому Домі з Рейгенами вона танцювала з Джоном Траволтою.

Остаточного краху подружжя Діани та Чарльза зазнало після скандального, відвертого та сміливого інтерв'ю, яке Діана дала телеведучому програми "Панорама" каналу BBC – Мартіну Баширу.

У цій бесіді принцеса розповіла Баширу всі делікатні подробиці подружнього життя. Розповіла про свої депресії, декілька спроб суїциду, які були викликані поведінкою чоловіка. У цьому сенсаційному інтерв'ю вона вперше зізналась в романі Чарльза з Каміллою. І навіть не приховувала деякі свої романтичні зв'язки з іншими чоловіками.

Смерть

Роковий день. Рокова дорога. Рокова поїздка. 31 серпня 1997 рік. Цей день став останнім для всенародної улюблениці. Під час свого візиту до Парижу автомобіль Діани, проїжджаючи крізь тунель під мостом Альма, зіштовхнувся з бетонною опорою. Окрім принцеси, у салоні перебували також Доді аль-Фаєд, охоронець Тревор Ріс Джонс і водій Анрі Поль. Шофер та Доді загинули миттєво на місці катастрофи.

На момент прибуття рятувальників леді Ді була ще жива. Єдине, що вона була взмозі вимовити, були слова: "Боже мій", а на звернення лікаря реагувала кліпанням очима. Спроби реанімації успіху не мали, адже в результаті зіткнення серце жінки дуже змістилось вправо. Ця травма була несумісною із життям. 3,5 години принцеса боролась за життя, але безжалісер програла цю битву.

Раптова загибель Діани сколихнула увесь світ, мільйони людей сприйнли цю трагедію наче власну.

Похорон відбувся 6 вересня. Провести Діану в останній путь прийшло понад мільйон людей Люди стояли живим коридором від Сент-Джеймського палацу до Вестмінстерського абатства, закидаючи всю процесію квітами та вигукуючи визнання в коханні.

Слідом за труною йшли рідний брат Діани граф Спенсер, її сини, ексчоловік принц Чарльз і свекор Філіп. Згодом цю півгодинну дорогу Чарльз Спенсер назвав найважчими хвилинами свого життя.

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Могила леді Ді розміщена на відокремленому острові у сімейному маєтку Спенсерів Елторпі у Нортгемптонширі.

Після смерті Діани було оприлюднено її заповіт, згідно з яким коштовності принцеси відходили майбутнім нареченим її синів. Так, Кейт Міддлтон отримала в дар від принца Вільяма відоме кільце із сапфірами, а наречена принца Гаррі Меган Маркл – кільце з аквамарином і весільну сукню принцеси Уельської.



Весільна сукня принцеси Діани / Фото Getty Images

Версій причин автокатастрофи було безліч, починаючи з версії, згідно з якою машина принцеси намагалася відірватися від переслідуючого її автомобіля папараці, і закінчуючи змовою проти Діани.

Опублікований через 10 років звіт Скотланд-Ярду підтвердив факт виявленого, в ході розслідування, дворазового перевищення швидкості, допустимої для руху на ділянці дороги під мостом Альма, а також факт наявності алкоголю в крові водія.

Багато послідовників теорії змови причиною смерті принцеси Діани називали її вбивство спецслужбами Великої Британії. Про те, що жінка була вбита, заявляв згодом і її охоронець, Алан Макгрегор. За його словами, в той день він помітив безліч порушень правил безпеки. На конспірологічній версії наполягав і Мохаммед аль-Файєд, але його позов був відхилений французькою стороною.

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Скандал з BBC

Вище вже згадувалось одне з найгучніших інтерв'ю леді Ді з кореспондентом BBC Мартіном Баширом, яке вона дала 26 років тому. Розслідування підтвердило, що на той час маловідомий та молодий журналіст Башир підробив документи, аби вивести Діану на відверту розмову.

За даними The Telegraph, останні пів року тривало велике розслідування тактик, до яких вдався журналіст в 1995 році. Саме тому колишній суддя Верховного суду Британії лорд Дайсон звинуватив кореспондента ВВС в обмані.

Було встановлено, що Мартні Башир порушив вказівки BBC та брехливим способом домігся зустрічі з Діаною. Брату принцеси Діани Чарльзу Спенсеру журналіст показав фальшиві виписки банківських рахунків. Підроблені документи нібито свідчили про те, що люди з найближчого оточення його сестри отримують гроші від таблоїдів, розкриваючи деталі її особистого життя. Разом з тим кореспонденту вдалося переконати Леді Ді в змові королівської сім'ї проти неї, тим самим підвищивши рівень довіри до себе.



Інтерв'ю принцеси Діани для BBC / Фото Getty Images

Мартін Башир підтвердив, що вдався до обману, аби отримати ексклюзивне інтерв'ю з принцесою Діаною. Виписки банківських рахунків йому допоміг зробити графічний дизайнер.

Реакція родини принцеси, особливо її синів, була неймовірно обурливою. Сини розкритикували як канал BBC, так і самого журналіста, сказавши, що після того рокового інтерв'ю їх мати жила в постійному стресі та параної. Принц Вільям висловив жаль, що мати так ніколи вже і не дізнається про обман.

На мою думку, оманливий спосіб отримання інтерв'ю суттєво вплинув на те, що сказала моя мати. Інтерв'ю стало важливим внеском у погіршенні стосунків моїх батьків, і відтоді це нашкодило безлічі інших,

– наголосив герцог Кембриджський Вільям.

Тоді як принц Гаррі підкреслив, що принцеса Діана була "стійкою, сміливою і, безперечно, чесною", а подібні тактики журналістів, які поширені досі, згубили її життя.

"Це перший крок до справедливості та істини. Проте все, що мене глибоко хвилює, це те, що подібні практики все ще широко поширені сьогодні. Наша мати через це втратила життя, і нічого не змінилося. Захищаючи її спадщину, ми захищаємо всіх і підтверджуємо, що вона гідно прожила своє життя", – висловився принц Гаррі, який після переїзду до США всіляко оберігає дружину і сина від преси та папараці.

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Вшанування пам'яті

Ця неймовірна жінка залишила величезний слід в душах та життях багатьох людей по всьому світові. Однак, вшанування її пам'яті на цьому геть не зупиняється.

Cер Елтон Джон присвятив її пам'яті пісню Candle in the wind, а Майкл Джексон – композицію Privacy.

Через 10 років після загибелі був знятий фільм про останні години життя принцеси. У рік її 50-річчя вийшла стрічка "Принцеса Діана. Останній день в Парижі". Крім цього, їй присвятили пісні Lady Gaga, Depeche mode і "Акваріум".

На честь принцеси Діани у 2017 році біля стін Кенсингтонського палацу в Лондоні був розсаджений Білий сад. Це велика квіткова композиція, що складається з 12 тисяч білих квітів – тюльпанів, нарцисів та гіацинтів, які висаджені по периметру прямокутного ставка.

У рік 20-річчя від дня загибелі Діани в резиденції принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Кенсингтонському палаці був відкритий Музей речей леді Ді.

У 2019 році в серіалі "Корона" роль принцеси виконала молода актриса Емма Коррін. Фільм присвячений правлінню королеви Великої Британії Єлизавети II.

У цьому році виповниться 60 років з моменту народження принцеси і цю подію її сини вшанують встановленням монументу Діани. На честь ювілею статуя принцеси буде встановлена в Кенсінгтонських садах – королівському парку в центрі британської столиці. Статуя була створена за особистими ескізами та побажаннями герцога Кембриджського Вільяма і герцога Сассекського Гаррі. Робота над скульптурою почалася ще в 2017 році, але встановлення монументу було відкладене через пандемію і карантин. Для пам'ятника вже вибрали місце – Глибинний сад. Автором пам'ятника виступить скульптор Ієн Ренк-Бродлі, який створив портрет королеви Єлизавети II для аверсу однофунтової монети.

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Як вважають принци, скульптура буде наводити відвідувачів Кенсингтонського палацу на роздуми про життя і спадщину їхньої матері, яка викликала відгук у серцях мільйонів людей по всьому світу.

Автор: Софія Лещименко