1 липня на території Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діані. Раніше повідомлялося, що на церемонію прибудуть принц Гаррі та принц Вільям без дружин. Та з'явилась інформація, що на відкритті буде присутньою також Кейт Міддлтон. Королівський палац не спростовував, як і не підтверджував чутки.
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Кейт Міддлтон хоче примирити принців Гаррі та Вільяма
Джерела, наближені до королівських осіб, повідомили, що брати Гаррі та Вільям, а також Кетрін, приїдуть разом. Однак принци виступлять з окремими промовами.
Кейт Міддлтон, за словами інсайдерів, всі ці роки спостерігала за працею скульптора. Тому вона не може залишити чоловіка одного та хоче бути поряд з ним у відповідальний момент.
Окрім цього, Кетрін хоче допомогти примиренню братів Вільяма та Гаррі. Вона спробує зробити все можливе для того, щоб брати виступили єдиним фронтом у день народження їхньої матері.
Без сумніву, між Кембриджами та Гаррі буде напруга, але всі вони визнають, що попри очевидні та глибоко вкорінені проблеми між ними, вони хочуть, щоб день був виключно про вшанування пам'яті принцесі Уельській,
– пише видання.
Зазначимо, що про роль миротворця говорив і дядько Кейт Міддлтон. Він заявляв, що коли хтось і може принести мир королівській сім'ї, то це герцогиня Кембриджська, адже вона "чудова медіаторка".
Чи прилетить на відкриття Меган Маркл
- Спочатку джерела повідомляли, що Меган Маркл прилетить до Великої Британії разом з принцом Гаррі. Разом з собою подружжя мало взяти 2-річного Арчі, а кількамісячну Лілібет довірити матері Меган.
- Та згодом королівська оглядачка заперечила майбутній приліт Меган. Вона підкреслила, що герцогиня тільки нещодавно народила доньку.