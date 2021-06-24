1 липня на території Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діані. Раніше повідомлялося, що на церемонію прибудуть принц Гаррі та принц Вільям без дружин. Та з'явилась інформація, що на відкритті буде присутньою також Кейт Міддлтон. Королівський палац не спростовував, як і не підтверджував чутки.

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Кейт Міддлтон хоче примирити принців Гаррі та Вільяма

Джерела, наближені до королівських осіб, повідомили, що брати Гаррі та Вільям, а також Кетрін, приїдуть разом. Однак принци виступлять з окремими промовами.

Зверніть увагу. 1 липня принцесі Діані могло б виповнитися 60 років. Щоб ушанувати пам'ять матері, Вільям та Гаррі відкриють пам'ятник на її честь. З 2017 року над статуєю працював скульптор Єн Ренк-Бродлі. Її встановлять в Затонулому саду – улюбленому місці принцеси Уельської на території Кенсінгтонського палацу.

Кейт Міддлтон, за словами інсайдерів, всі ці роки спостерігала за працею скульптора. Тому вона не може залишити чоловіка одного та хоче бути поряд з ним у відповідальний момент.

Окрім цього, Кетрін хоче допомогти примиренню братів Вільяма та Гаррі. Вона спробує зробити все можливе для того, щоб брати виступили єдиним фронтом у день народження їхньої матері.

Без сумніву, між Кембриджами та Гаррі буде напруга, але всі вони визнають, що попри очевидні та глибоко вкорінені проблеми між ними, вони хочуть, щоб день був виключно про вшанування пам'яті принцесі Уельській,

– пише видання.

Зазначимо, що про роль миротворця говорив і дядько Кейт Міддлтон. Він заявляв, що коли хтось і може принести мир королівській сім'ї, то це герцогиня Кембриджська, адже вона "чудова медіаторка".

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