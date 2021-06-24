Теплого літнього вечора гостей джазового фестивалю прийматиме ще одна унікальна локація. Це справжня перлина садово-паркового мистецтва – Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка. Програму запланованого заходу дізнавайтеся далі.

Зверніть увагу Літо у ритмі джазу: афіша фестивалю Leopolis Jazz Fest

"Літній вечір у Ботанічному саду"

Львівський національний університет імені Івана Франка цього року святкує 360-річчя. З нагоди ювілею Університет створив проєкт із формування стипендійного фонду для підтримки студентів та аспірантів, призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Символічним початком запуску цього проєкту стане "Літній вечір у Ботанічному саду".

Це чудова нагода провести час на свіжому повітрі, насолодитися унікальною атмосферою та джазовою музикою в заквітчаному Ботанічному саду, який є одним з улюблених місць для відпочинку львів'ян. університет прагне надати цьому місцю особливого туристичного значення, показати Національне надбання України та підтримати молодих науковців.

Святковим виступом гостей потішить учасниця проєкту "Голос країни", співачка Христина Соловій. Вона готує спеціальну програму, яка точно не залишить прихильників байдужими.

"Літній вечір" відбудеться за підтримки Leopolis Jazz Fest з дотриманням карантинних норм.

Час: початок о 18:00

Адреса: Ботанічний сад Львівського університету, вул. Черемшини 44, м. Львів.

Програма заходів 25 червня

18:00 – 18.30 – початок, екскурсія Ботанічним садом та виступ камерного оркестру Університету;

18:30 – 19.30 – урочисте відкриття вечора та творчі номери від студентів Університету;

19:30 – 20:00 – дегустація крафтових вин;

20:00 – 20:45 – концерт Христини Соловій;

21:00 – 21:45 – виступ гурту Wszystko;

21:45 – завершальне слово та спілкування під живу музику.

Під час заходу буде діяти Тихий благодійний аукціон.



Літній вечір у Ботанічному саду / Фото сайту Leopolis Jazz Fest

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