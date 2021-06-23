Дмитро Шуров з гуртом Pianoбой готує виступ на Leopolis Jazz Fest. Колектив потішить гостей фестивалю джазовим виступом 28 червня. У попередні роки Дмитра часто можна було зустріти серед гостей, тому концерт на сцені головного джазового фестивалю країни є ще одним досягненням в кар'єрі.

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Дмитро Шуров про виступ на Leopolis Jazz Fest

Музикант зізнався, що виступ, який відбудеться в День Конституції України, є бентежним для нього та всієї команди.

Ця сцена бачила і супертехнічних, і супердушевних, і нових, і вже давно легендарних музикантів. Але суть джазу і загалом музики – об'єднувати людей на сцені та в залі, занурювати їх в унікальну атмосферу,

– зазначив Шуров.

Цього року Pianoбой стане частиною історії фестивалю. "Я сприймаю цей виступ як віху у своїй кар'єрі", – наголосив Дмитро.



Дмитро Шуров / Фото з фейсбуку Pianoбой

Для виступу на сцені Leopolis Jazz Fest до класичної п'ятірки гурту Pianoбой приєднається яскрава духова секція, беквокалістки та перкуссіоніст. У кожного музиканта буде можливість показати себе, проте найголовнішою метою залишається контакт з публікою та повне занурення в музику.

Музика – це і машина часу, і космічний корабель одночасно. І музиканти, безумовно, визначають курс. Але саме публіка надає пальне й ресурси для справжнього енергетичного ривка. Так що я дуже розраховую на повний контакт і відрив 28 червня. Ми готуємо багато несподіванок і сюрпризів,

– поділився Дмитро.



Дмитро Шуров / Фото з фейсбуку Pianoбой

Дмитро Шуров про джаз та рішення виступити на фестивалі

Артист наголосив, що джаз – свобода в музиці та задоволення від імпровізації на сцені. З джазом Шуров познайомився в 12 років й від тоді він постійно присутній в житті музиканта разом із рок-н-ролом.

В гурті Pianoбой вже тривалий час грає Коля Кістеньов, який, на думку Дмитра, є найкращим джазовим контрабасистом України. Концерту програму на Leopolis Jazz Fest вони готували разом. Колектив покаже себе в новому амплуа й точно зуміє здивувати прихильників джазу.