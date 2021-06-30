Українська збірна змусила всю країну шаленіти. Мільйони глядачів зібралися біля екранів телевізорів, щоб підтримати футболістів. У містах розгорнули цілі фанзони, а рідні спортсменів об'єднувалися вдома. Як вітали чоловіків їхні дружини та дівчата – дивіться в добірці Showbiz 24!

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Дружини футболістів привітали з перемогою

Крістен Пазік

Однією з перших збірну України привітала дружина головного тренера Андрія Шевченка – Крістен Пазік: "Вітаємо всіх гравців, тренерів та персонал збірної України! Ніколи не здавайтесь!".

Христина Яремчук

Дружина нападника Романа Яремчука дивилася пряму трансляцію матчу в кінотеатрі. Вона емоційно привітала збірну України в інстаграм-сторіз.



Христина Яремчук привітала збірну України з футболу / Скриншот інстаграм-сторіз Яремчук

Анна Сидорчук

Кохана півзахисника Сергія Сидорчука та дружина Андрія Ярмоленка разом вболівали за своїх чоловіків. пістя тріумфальної перемоги вони поговорили з футболістами й не стримували емоцій щастя.



Сидорчук і Ярмоленко поговорили з дружинами / Скриншот інстаграм-сторіз Анни Сидорчук

Христина Шишпор

Дружина воротаря Георгія Бущана також привітала українську команду. Вона зазначила, що збірна України готова до запеклої боротьби на стадіоні з англійцями.



Христина Шишпор привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Шишпор

Юлія П'ятова, Маргарита Степаненко, Юлія Кривцова

В одному будинку матч дивилися дружини Андрія П'ятова, Тараса Степаненка та Сергія Кривцова. Жінки не стримували своїх емоцій та щиро раділи, коли Україна перемогла Швецію.



Юлія П'ятова привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Юлії П'ятової



Юлія Кривцова привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Юлії Кривцової



Маргарита Степаненко привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Степаненко

Тетяна Макаренко

Кохана півзахисника Євгена Макаренка. Вона також не приховувала щирої радості та неймовірно щаслива, що чоловік разом із командою продовжить боротьббу на Євро-2020.



Тетяна Макаренко привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Тетяни Макаренко



Тетяна Макаренко привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Тетяни Макаренко

Роксана Маліновська

Дружина Руслана Маліновського також долучилася до привітань. Дівчина опублікувала одразу декілька інстаграм-сторіз, у яких привітала збірну та згадала про травму Артема Бєсєдіна, на якому жорстко сфолив швед Маркус Даніельсон.



Роксана Маліновська привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Маліновської

Ще раз нагадую, в 2016 році збірна Португалії вийшла з 3 місця та отримала кубок! Шинс є в кожного! Віримо в нашу Україну! Навіть вихід в чвертьфінал – це вже досягнення! Пишаюся!

– написала Маліновська.



Роксана Маліновська привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Маліновської

Роксана оприлюднила фото з моменту фолу та написала: "Це перемога для Артема".



Роксана Маліновська привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Маліновської

Карина Тимчик

Дружина захисника Олександра Тимчика не залишила феєричну гру поза увагою. В особистому блозі вона також привітала українську команду.



Карина Тимчик привітала збірну України / Скриншот інстаграм-сторіз Тимчик

Христина Яремчук

Христина в інстаграм-сторіз поширила фото коханого, якому адресувала зворушливі слова любові: "Ти моя гордість".



Христина Яремчук зворушливо привітала чоловіка / Скриншот інстаграм-сторіз Яремчук