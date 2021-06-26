Негода у Львові не стала на заваді проведенню концертів на Leopolis Jazz Fest 2021. Організатори доклали максимум зусиль для того, щоб виступи запрошених музикантів все-таки відбулися. Подбали й про безпеку гостей. Через погодні умови концерти на головній сцені розпочалися на годину пізніше. Проте це не засмутило глядачів і вони запалювали під виступи довгоочікуваних виконавців.

До теми Львів, літо, джаз: як пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021

Сцена у дворі палацу Потоцьких

Концерти на сцені в дворі палацу Потоцьких відкрив Misha Mendelenko Organ Quartet. Цей колектив є одним з небагатьох, які в Україні працюють в традиційному гітарному складі. Муузика квартеру об'єднує багато різних жанрів, серед яких бібоп, хард-боп, блюз. Гурт підкорив серця публіки авторською музикою та аранжуваннями на джазові стандарти.

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Обідня перерва з джазом. Що може бути краще? Спекотної п'ятниці кожен охочий мій насолодитися драйвовим виступом від Sketchbook Quartet.

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Сцена на площі Ринок

Концерти на центральній площі міста 25 червня розпочало гітарне тріо з Туреччини Cenk Erdoğan Trio. Чоловіки приголомшили публіку та справили незабутні враження. Гості та жителі міста, затамувавши подих, спостерігали за цим виступом.

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Marc Perrenoud здивував публіку неординарною грою на роялі. Разом із ним сцену запалювали барабанщик Cyril Regamey та басист Marco Müller. Музикантам вдалося зігріти глядачів після літнього проливного дощу.

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Сцена імені Едді Рознера

Концерти на сцені імені Едді Рознера були найбільш очікуваними. Сотні гостей та львів'ян прийшли у партер та пікнікові зони, щоб переглянути 2 неймовірні джазові концерти.

Вечір на головній сцені розпочала датська піаністка Катрін Віндфельд. Вона є однією з найскравіших композиторок та аранжувальниць скандинавського джазу. Колектив Катрін допоміг їй зігріти публіку після сильної зливи, яка напередодні концерту була у Львові.



Катрін Віндфельд з гуртом на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Катрін Віндфельд з гуртом на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Катрін Віндфельд з гуртом на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Гості фестивалю нетерпляче чекали на виступ британського співака, володаря чотирьох премій Греммі, зірки світового масштабу – SEAL. Він відомий своїм неповторним хрипким баритоном та класичним написанням пісень. SEAL зміг досягти успіху в багатьох музичних жанрах. На сцені Leopolis Jazz Fest співак виконав легендарні хіти Crazy та Kiss from a Rose. SEAL заспівав фірмовим м'яким тембром, який швидко закріпив за ним статус шанованого співака. За час своєї кар'єри артист продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.

Глядачі не змогли всидіти на місцях й танцювати під запальні хіти британського виконавця. SEAL змусив публіку шаленіти. Саме на його виступ на Leopolis Jazz Fest чекали по-особливому нетерпляче, адже SEAL вперше приїхав в Україну і цей концерт був унікальним.



SEAL на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 каналу



SEAL на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 каналу

SEAL на Leopolis Jazz Fest: дивіться відео онлайн

SEAL на Leopolis Jazz Fest: дивіться відео онлайн

26 червня на львів'ян та гостей стародавнього міста чекає третій день фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021, який обіцяє бути ще яскравішим!