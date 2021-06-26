Принц Гаррі днями прилетів до Великої Британії, щоб бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діани. Захід відбудеться 1 липня на території Кенсінгтонського палацу – в день 60-річчя Леді Ді.

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Принц Гаррі прибув до Великої Британії без Меган Маркл. Адже вона нещодавно народила донечку Лілібет. Згідно з карантинними нормами герцог Сассекський повинен 5 днів пробути на самоізоляції. Згодом Гаррі повинен зробити тест на коронавірус, якщо він буде негативним – чоловік зможе вийти з ізоляції.

Зараз принц перебуває в домі принцеси Євгенії – котеджі Фрогмор. Там він жив і перед похороном принца Філіпа.

Кейт Міддлтон і Єлизавета ІІ не прийде на захід

Видання Express повідомило, що через пандемію список гостей на відкриття пам'ятника принцесі Діані скоротили. Принци Гаррі та Вільям будуть присутні на заході разом з близькими родичами Діани, скульптором Яном Ренк-Бродлі та ландшафтним дизайнером Піпом Моррісоном.

Однак "миротвориця" Кейт Міддлтон не зможе відвідати відкриття пам'ятника через карантинні правила.

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Не зможе прийти на захід і Єлизавета II. Вона 1 липня змушена здійснити робочу поїздку до Шотландії.