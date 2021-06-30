Влада Седан поїхала на Євро-2020 не лише для того, щоб підтримати чоловіка, а й для роботи. Вона активно працює кореспонденткою й спостерігає за кожним матчем. Тріумфальна перемога української збірної принесла дівчині неабияку кількість позитивних емоцій.

Дивіться також З вірою в серці: кохані футболістів збірної України привітали чоловіків з перемогою

Влада Седан привітала коханого з перемогою на Євро-2020

Зіркова дружина опублікувала в мережі зворушливий ролик, на якому привітала чоловіка з особливою перемогою. Згідно з рішеннями декількох статистичних порталів, Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу Україна – Швеція. Він відкрив рахунок цієї зустрічі на 27-й хвилині.

"Такі моменти залишаються в пам'яті назавжди", – з ніжністю написала під дописом Влада Седан і доповнила його емоджі у вигляді червоного сердечка.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Олександр Зінченко в інстаграм-сторіз оприлюднив романтичну фотографію, на якій зображений з дружиною. Він міцно обіймав Владу після напруженого матчу.

"Завжди поруч зі мною", – підписав фото Зінченко.



Олександр Зінченко та Влада Седан / Скриншот інстаграм-сторіз Зінченка

Наступний матч на Євро-2020 збірна України зіграє в суботу, 3 липня. На стадіоні у чвертьфіналі наші футболісти боротимуться за перемогу з командою Англії. Поєдинок розпочнеться в Римі о 22:00 за київським часом.