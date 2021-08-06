Серед перших леді, які були протягом 30 років незалежної України, Олена Зеленська найактивніше працює зі стилістом. Для того, щоб завжди виглядати ефектно і доречно, дружина президента щодо одягу та взуття радиться з професіоналом.

До теми На підборах довго не погуляєш, – Зеленська пояснила, чому любить взувати кросівки на зустрічі

Часто Олена з'являється на публіці в кросівках, що додає її аутфітам сучасності. Які вбрання вона поєднувала з цим взуттям за 2 роки в статусі першої леді – дивіться на Showbiz 24.

Образи Олени Зеленської з кросівками

У коричневому костюмі та білих кросівках перша леді України позувала на вулицях Брюсселя.Це був перший закордонний візит Олени Зеленської в статусі дружини президента.

У Франції Зеленська відвідувала Національний центр мистецтв та культури Жоржа Помпіду. Тоді зустрілася з його представниками в темно-синьому комбінезоні.

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Під час офіційного приїзду в Берлін Олена мала можливість ознайомитися з архітектурою міста. В жовтому штанному костюмі вона відвідала декілька пам'яток столиці Німеччини.

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У чорному смугастому піджаку та широких штанах перша леді разом із кулінарним експертом і громадським активістом була в декількох київських школах.

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Президентське подружжя побувало в офіційній поїздці до Великої Британії. Зеленські не лише зустрілися з герцогами Кембриджськими, а й прогулялися вуличками Лондона. У бежевому тренчі перша леді України сфотографувалася на тлі Віндзорського замку.

Одним із найобговорюваніших став візит Олени Зеленської до Версалю. Вона приїхала в пам'ятку культурної спадщини ЮНЕСКО в кросівках французького бренду Veja. Тоді багато користувачів мережі засудили її за спортивний стиль. Проте вона не шкодує, що обрала саме це взуття, адже бренд базується на екологічності та свідомому споживанню. Також Олена позувала в чорних прямих штанах і сірому тренчі.

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На другому засіданні Ради безбар'єрності перша леді була в костюмі шоколадного кольору з подовженим oversize піджаком.

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На український острів Хортицю Зеленська приїжджала в чорному костюмі з вкороченими штанами.

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