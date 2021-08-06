Перша леді Олена Зеленська втішена тим, що в Україні поступово зникають обмеження, які довгий час були актуальні для жінок. Бодай різниця в оплаті праці. У певних сферах жінки отримували на чверть менше попри те, що перебували на аналогічних з чоловіками посадах.

До теми Не можеш бути спонтанною, – Зеленська про роль першої леді та чи планує йти в політику

Разом з тим дружина президента підкреслила, що роль жінок в державному управлінні зросла. Вона не виключає того, що наступною країну очолить президентка.

У нас збільшується кількість жінок в політиці, є активні парламентарки. Вплив жінок зростає, я бачу їхню енергію. Хтось обов'язково стане наступною президенткою,

– запевнила Олена Зеленська.

Судячи з заяви першої леді, статись це може вже на президентських виборах 2024 року. Річ у тому, що ані вона, ані Володимир Зеленський не кажуть прямо, чи піде він на другий президентський термін.

"Чесно кажучи, намагаюся про це не думати. Ми з ним цього вдома не обговорюємо. Я живу сьогоднішнім днем, у мене сьогодні багато роботи", – висловилась Олена Зеленська.