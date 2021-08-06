Олена Зеленська поділилась, що вже звикла до публічності за роки президентства чоловіка, але вона старається залишати навколо себе простір, що старається оберігати – особисте життя, сім'ю та дітей. Вона зізналась, що її часто гнітять обмеження, які накладає їй статус першої леді, втім, вона до цього ставиться по-філософськи.

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Часто думають, що у перших леді дуже багато повноважень. Насправді обмежень набагато більше. Це і дрес-код, і охорона, і обов'язкові протокольні зустрічі. Не подобається, напевно, те, що ти не можеш бути спонтанною – наприклад, поїхати з подружками на концерт. Але до цієї несвободи я ставлюся філософськи. Зараз це частина мого стилю життя,

– пояснила дружина президента.

Водночас Олена Зеленська ділиться, що навіть вагомий статус не передбачує чітких повноважень і обов'язків, оскільки у світі перші леді досі не мають офіційного статусу. Навіть якщо вони є впливомими фігурамии у гуманітарних та соціальних процесах.

"У нас немає політичного впливу, але є емоційний: нас бачать люди, ми притягуємо увагу, наш голос чути. Є чудовий приклад – Елеонора Рузвельт. Перша леді, яка свого часу ініціювала написання першого в світі документа з прав людини після Другої світової війни. Це головний документ ООН – Загальна декларація прав людини. Це яскраво підтверджує те, що діяльність перших леді існує й буває дуже впливовою", – коментує перша леді.



Перша леді України Олена Зеленська / Фото "Фокус"

"Ні, дякую", – Зеленська про політичну кар'єру

Щодо майбутньої політичної кар'єри, то вона ствердно відповіла: "Я — ні. Відверто ні, дякую", засміявшись. Але на запитання, чи планує вона продовжувати свої ініціативи, якщо каденція чоловіка закінчиться, вона зізналась, що хотіла би, але не знає, чи будуть її слухати без теперішнього статусу.

"Я б хотіла, але треба зрозуміти мої майбутні можливості. Зараз мені легше підтримувати контакти з органами влади, бо я дружина президента. Не впевнена, що зможу робити це у майбутньому, бо буде інші Перша леді чи джентльмен, і представникам влади буде з ким спілкуватися. Все ж я маю надію, що встигну щось зробити за ці два з половиною роки, що залишились. Час летить, я вже бачу, що не встигаю, і треба бігти швидше", – підсумувала жінка.