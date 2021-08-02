Тернопільський фестиваль "Файне місто" розпочався 28 липня та завершився 1 серпня. За цей час на його сцені виступило чимало різноманітних гуртів. Щоб поділити їх за жанрами чи типами, фестиваль мав кілька майданчиків.

До теми Гайда на фестивалі: програма "Файного міста" 2021

31 липня на майданчику Dark Stage виступив польський блек-метал гурт Batushka (Батюшка). Члени колективу одягаються в ряси (схожі на священицькі) чорного кольору, а також використовують у своїх перформансах елементи церковних, літургійних обрядів.

Гурт випустив тільки 2 альбоми – "Літургія" та "Панахида". Їхні концерти часто скасовують через обурення християн та релігійних організацій.

Реакція мережі

На фестиваль "Файне місто" звалилась хвиля критики у зв'язку з виступом колективу. Про це висловився священник з Тернополя Роман Демуш, який активно веде блог у соціальних мережах, назвавши подію "богохульством та порушенням прав почуттів вірних християн". Також допис опублікувала дружина священника Андрія Цяпути. Вона звернулась до мера Тернополя.

Чи довго ще відбуватимуться такі відверто богохульні та сатанинські речі біля цвинтаря? Можливо, варто підіймати питання про зміну локації для цього фестивалю? (Біля Тернополя є багато полів). Можливо, варто контролювати, які гурти будуть виступати та з якою програмою?

– написала Марія Цяпута.

Користувачі фейсбуку також не залишаються осторонь. Під фото виступу польського гурту є безліч коментарів з критикою фестивалю:

"Це жах";

"Типова риса сатанізму – паплюження здобутків іншої культури, свого створити не можуть. А на фото просто святотатство. Використання символів без розуміння їх змісту – це навіть на античність не тягне – якісь первісний дикий світ. Опустилися...";

"Яка гидота. Організатори, до вас дуже багато питань. Тернопіль – це місто, де люблять музику і мистецтво, де привітні й гостинні для всіх люди. Але перш за все – це християнське місто, де люблять Бога і не дадуть вам Його паплюжити!";

"Людям дах їде";

"А чому не запросити українських співаків? Невже гірші за цих клоунів?";

"Фестиваль сатаністів за потуранням міської влади";

"Жах! Ганьба! Повна деградація".

Щоправда, є й ті, хто прихильно ставиться до творчості гурту Batushka:

"Це було прекрасно, а дощ тільки додав колориту. І навіть те, що змок до нитки, не зіпсувало враження";

"Дивіться, як віруючі мало не клянуть. Що, в принципі, оксиморон і дивно, адже християнство каже любити й поважати всіх. Batushka і всіх присутніх на Dark Stage";

"Було круто".

Редакція Showbiz 24 вже звернулась за коментарем до організаторів фестивалю "Файне місто" в Тернополі щодо виступу блек-метал гурту Batushka. Наразі ми не отримали відповіді.