Сервіс Hopper HQ, який на основі SEO-аналізу щорічно показує, скільки може коштувати реклама в найпопулярніших зірок мережі. На це впливає кількість "фоловерів" у зірки, залученість аудиторії і частота публікацій. Щодо кількості підписників у зірок, то їх враховували на момент аналізу даних – наразі їхня кількість більша.

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Багатії інстаграму

Вперше за останні кілька років португальський футболіст Кріштіану Роналду зайняв першу позицію у рейтингу. Останні кілька років він часто бував у перших "трійках" багатіїв, але цього року вирвався вперед. На його профіль в інстаграмі підписано 295 мільйонів користувачів, відтак за одну рекламну публікацію він бере 1,6 мільйона доларів.

Друге місце у рейтингу займає актор Двейн Джонсон ("Скала"), який у 2020 році займав перше місце. Завдяки прихильності своїх 242 мільйонів "фоловерів" він бере за рекламу в інстаграмі 1,5 мільйона доларів.

Третє місце неочікувано отримала співачка Аріана Гранде, яка ще у 2020 році займала п'яту сходинку. На її сторінку підписано 240 мільйонів читачів, відтак один її допис з рекламою коштує 1,5 мільйона доларів.

А де ж Кайлі Дженнер

Американська світська левиця та блогерка Кайлі Дженнер останні роки завжди займала лідируючі позиції, а у 2018 році – була навіть першою багатійкою інстаграму. У 2020 році вона займала друге місце, а от цьогоріч її посунули зірки аж на 4 місце. Завдяки своїм 237 мільйонам фанатів вона отримує за рекламу 1,4 мільйона доларів.

Пропонуємо переглянути весь список багатіїв-зірок інстаграму: