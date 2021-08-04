Італійська модель Еріка Пелосіні – одна з трьох жінок, які відпочивали на яхті в компанії Джека Бруксбенка. Саме на неї звалилось найбільше хейту в мережі, адже красуня дозволила собі засмагати топлес перед одруженим чоловіком. Відтак, дівчина поспішила виправдатися перед публікою.

Важливо Чоловіка принцеси Євгенії заскочили на яхті в компанії трьох моделей

Я ніколи не ходжу топлес, але моє бікіні намокло. Я вирішила його зняти. Мені шкода, якщо я заподіяла якісь незручності принцесі Євгенії та Джеку. Мені не варто було бути топлес,

– заявила Еріка Пелосіні.

Модель усвідомлює, що фото Джека Бруксбенка з трьома жінками в бікіні призвели до поспішних висновків громадськості – скандальні кадри інтерпретували неправильно.

Еріка Пелосіні назвала Джека Бруксбенка колегою та хорошим другом.

За її словами, чоловік принцеси Євгенії нібито розповідав про дружину, сина й показував їхні спільні фото.

"Ми були там як друзі та колеги по роботі, провівши чудовий день під італійським сонцем. Джек – мій дуже хороший друг, я знаю його кілька років. Він товаришує і з двома іншими жінками", – розповіла манекенниця.

Чоловік принцеси Євгенії з моделлю / Фото з інстаграму Марії Буччеллаті

Джек розповідав про свою дитину і показував нам його фото. Він сказав нам, що йому дуже сумно перебувати далеко від принцеси Євгенії та сина,

– додала модель.

Еріка Пелосіні зазначила, що скандальні фото вони з Джеком обговорили вже в аеропорту. Він заявив, що їй не варто цим перейматися. З його слів модель зробила висновок: у них з принцесою Євгенією місці стосунки.

Зауважимо, ані Джек Бруксбенк, ані принцеса Євгенія не коментують скандал. Тоді як мама принцеси Євгенії заступилася за зятя. За словами Сари Йоркської, він "виконував свою роботу".