Нарешті свобода: Брітні Спірс офіційно звільнили від опікунства батька

Суд у Лос-Анджелесі офіційно постановив: усунути Джеймса Спірса від посади опікуна над донькою та американською співачкою Брітні Спірс. Артистка вже подякувала шанувальникам за підтримку.

Брітні Спірс – вільна

12 листопада у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулося остаточне засідання суду щодо опікунства над відомою артисткою Брітні Спірс. Суд ухвалив рішення відсторонити батька зірки, Джеймса Спірса, від опікунства.

До слова Батько Брітні Спірс попросив суд негайно звільнити його від опікунства

Суддя Бренда Пенні припинила опікунство над виконавицею. Водночас контроль за фінансами знаменитості було передано професійному аудитору. Про це просила сама Брітні та її адвокат, Метью Розенгарт.

Як відреагувала Брітні Спірс

На сторінці в інстаграмі артистка прокоментувала звільнення від опікунства. Вона подякувала фанам, які підтримували її, а після засідання суду влаштували справжнє свято на вулиці.

Боже мій, я так люблю своїх фанатів, це безумство! Думаю, я плакатиму до кінця дня! Це найкращий день у моєму житті. Слава Господу,

– написала Брітні Спірс

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