Останні суди щодо опікунства над Брітні Спірс трохи пом'якшили її жорсткі умови. Їй повернули право водити машину та самостійно обирати адвоката. Тепер виконавиця співпрацює з Метью Розенгартом.

До слова Брітні Спірс виходить заміж за Сема Асгарі, – ЗМІ

Адвокат Брітні Спірс про опікунство над співачкою

Метью Розенгарт свого часу допомагав й іншим зіркам: Стівенові Спілбергу, Шонові Пенну, Бену Аффлеку й Едді Веддеру. Адвокат поспілкувався з журналістами й заявив, що "швидко і агресивно" працюватиме для того, щоб звільнити Брітні Спірс.

По-перше, я ще раз хочу подякувати Брітні Спірс за її сміливість і силу. Я хочу подякувати судді за те, що вона люб'язно привітала мою компанію і мене в цій справі. І я також хочу подякувати шанувальникам Брітні Спірс,

– сказав Розенгарт.

"Інформаційна підтримка та підтримка моєї фірми, мене самого і, що найбільш важливо, Брітні, дійсно вражає. І останнє, що я збираюся сказати з цього приводу, це те, що я сказав в суді минулого тижня – ми з моєю командою активно і швидко подаємо прохання про відсторонення Джеймі Спірса, якщо він не піде у відставку першим…", – підкреслив адвокат.

Сама Брітні Спірс відчувається схвильовано перед великими змінами. Вона вірить у те, що нарешті матиме право самостійно контролювати життя. "Вона відчуває, що нарешті рухається до того, щоб покінчити з цим", – пише видання.

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