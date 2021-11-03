Таке звернення Джеймса Спірса пов'язане з нещодавніми свідченнями його доньки, в якої нема бажання надалі перебувати під опікою.

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Батько Брітні заявив, що "її недавні свідчення та прохання взяти під особистий контроль її майно та справи показали, що продовження опіки суперечить її бажанням". Сам Джеймс також не хоче надалі бути опікуном та не потребує компенсації.

"Джеймс любить та повністю підтримує свою доньку. Як він робив все її життя. Батько зробить все можливе для того, щоб захистити і подбати про неї. Протягом останніх 13 років це було його роботою, як опікуна. А тепер це означає визволення її від опікунства", – написано в документах.

Прохання чоловіка про негайне припинення опікунства з'явилося через декілька днів після того, як адвокат Брітні заявив, що батько мав для цього приховані мотиви. Джеймс вважає, що кожен аспект опікунства має бути доступним для публічного вивчення.

Опікунство над Брітні Спірс