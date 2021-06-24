Відомо, що Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс зустрічались з 1997 по 2002 рік. Вже через 6 років, у 2008-му, Брітні втече з психіатричного диспансеру, а її батько стане опікуном. 23 червня Брітні вперше за довгий час виступила у суді проти Джеймса Спірса та заявила, що він забороняв їй народжувати дітей, одружуватись та змушував приймати літій.

Варто знати Заборонив народжувати і травмував: Брітні Спірс виступила проти опікунства батька

Реакція Джастіна Тімберлейка

Підтримку колишній коханій виконавець висловив у своєму твітері.

Після всього, що ми сьогодні побачили, ми повинні підтримати Брітні в цей непростий час. Незважаючи на все, що було в минулому, гарне і погане, і не важливо, як давно це було... Все, що зараз з нею відбувається – це неправильно,

– заявив Джастін.

"Нікого і ніколи не можна утримувати проти їхньої волі, ніхто не повинен просить дозволу на доступ до всього, над чим він старанно працював… Ми з Джесс (Джеcсіка Біл, дружина, – Showbiz 24) надсилаємо любов і підтримку Брітні. Сподіваємося, що суд і її сім'я приймуть правильне рішення і дадуть їй можливість жити так, як вона хоче", – додав виконавець.

Чоловік у публікаціях натякнув на чутки про те, що Джеймс Спірс контролює усі фінанси жінки, які вона заробляла завдяки концертам, а також контролював її роботу.



Джастін Тімберлейк підтримав Брітні Спірс / Скриншот з твітера співака

Що відомо опікунство батька Брітні Спірс