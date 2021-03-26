Брітні Спірс вимагає змінити опікуна
Американська співачка Брітні Спірс з 2008 року має незмінного опікуна – її батька Джеймса. Вже не вперше вона просить у суду передати постійне право опікунства над нею, цього разу – помічниці свого батька.
Джерело:BBC
Прохання до суду представив адвокат Брітні Спірс. Зірка наполягає, аби їй назавжди змінили опікуна – із батька Джеймса на Джоді Монтгомері – жінку, яка наглядала за Брітні з 2019 року.
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Відомо, що опікунство над Брітні Спірс розділене на 2 частини:
- за станом її здоров'я та добробутом;
- за її кар'єрою та фінансами.
Раніше усе контролював Джеймі Спірс, але тепер він веде нагляд лише за фінансами співачки, іншу сферу опікунства він ще у 2019 році передав Монтгомері начебто через стан свого здоров'я.
Джоді Монтгомері може стати новим опікуном Брітні Спірс / Фото Biography Daily
Коли частина опікунства перейшла до жінки, та могла наймати для Брітні охорону, контролювати те, хто може її відвідувати, а також повний доступ до її медичної документації. Такий підхід сподобався співачці і тому вона просить передати Джоді ще контроль над власними фінансами.
У виданні Hollywood Life зазначають, що помічниця Джеймса Спірса є досвідченим опікуном, оскільки допомагає разом з чоловіком у розв'язанні подібних питань іншим сім'ям. Вона має довірчу фірму в Південній Каліфорнії, що допомагає з різними побутовими питаннями у сфері фінансів.
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Що відомо про спроби Брітні зняти опікунство з батька?
- У серпні 2020 року Брітні Спірс подала документи до суду, де йшлось про те, що вона виступає категорично проти того, аби батько Джеймс знову став її опікуном.
- Вона вимагала передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері, яка була її опікункою у 2019 році, коли стався конфлікт Джеймса з одним з внуків.
- Але суд відхилив це прохання і дозволив батьку далі бути її опікуном.
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