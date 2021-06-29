Хоч Кевін Федерлайн був не багатослівним, але він не стримався та прокоментував відверті заяви співачки. Відомо, що 23 червня Брітні Спірс вперше за 13 років виступила проти свого батька у суді.

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Все, чого я хочу для Брітні – це щоб вона була щаслива і здорова,

– лаконічно прокоментував Кевін.

Втім, більшу реакцію на скандал з Брітні та її батьком залишив адвокат Федерлайна – Марк Вінсент Каплан.

"Кевін її у всьому підтримує. Ця ситуація на ній згубно позначилася і зачепила її душевний стан. Тому він хоче, щоб Спірс жила в здоровій атмосфері, а у дітей була можливість її відвідувати", – зазначив адвокат і від себе додав , що його клієнт Федерлайн намагається триматися подалі від скандалу.

Варто додати, що після виступу Брітні у суді, її підтримав колишній бойфренд Джастін Тімберлейк, колега Крістіна Агілера та сестра Джеймі Лінн Спірс.

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