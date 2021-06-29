Хоч Кевін Федерлайн був не багатослівним, але він не стримався та прокоментував відверті заяви співачки. Відомо, що 23 червня Брітні Спірс вперше за 13 років виступила проти свого батька у суді.
До слова Рух #FreeBritneySpears: що не так з опікунством над співачкою
Все, чого я хочу для Брітні – це щоб вона була щаслива і здорова,
– лаконічно прокоментував Кевін.
Втім, більшу реакцію на скандал з Брітні та її батьком залишив адвокат Федерлайна – Марк Вінсент Каплан.
"Кевін її у всьому підтримує. Ця ситуація на ній згубно позначилася і зачепила її душевний стан. Тому він хоче, щоб Спірс жила в здоровій атмосфері, а у дітей була можливість її відвідувати", – зазначив адвокат і від себе додав , що його клієнт Федерлайн намагається триматися подалі від скандалу.
Що відомо про шлюб Кевіна та Брітні
- Пара зустрічалась всього 3 місяці у 2004 році, після чого заручилась. У вересні вони одружились, а рівно через рік Брітні народила свого першого сина Шона Престона.
- Через 2 роки, у 2006-му, Спірс народила другого сина Джейдена Джеймса. Приблизно в цей час у ЗМІ почали з'являтись чутки, що подружжя – на межі розлучення.
- У листопаді того ж року Спірс подала на розлучення, причиною якого стали "нерозв'язані суперечності". У липні 2007 року пара офіційно розлучилась – Брітні отримала повну опіку над дітьми.
- Згодом артистку змусили регулярно здавати тест на вміст наркотиків і один з них виявився позитивним. Вже через кілька місяців у Брітні забрали опіку над дітьми та передали Кевіну Федерлайну. Після кількох госпіталізацій Брітні у 2008-му та під час опікунства її батька Джеймса жінка так і не змогла повернути собі повну опіку над дітьми, але вона часто старається бачитись із синами-підлітками.