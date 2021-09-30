Суд щодо опікунства Спірс відбувся 29 вересня у Лос-Анджелесі. Після вислухання обох сторін суддя Бренда Пенні погодилась, що Брітні не потребує опіки батька.

До слова Це божевілля, – Брітні Спірс висловилась про документальні фільми про себе

Нинішня ситуація не спроможна. Вона показує токсичну ситуацію, яка вимагає відсторонення Джеймса Спірса… Це рішення найкращим чином відповідає інтересам опікунства, що є моїм завданням,
– заявила суддя.

Батько Брітні Спірс
Брітні Спірс з батьком у 2008 році / Фото Getty Images

Контроль над фінансами наразі тимчасово передали бухгалтеру Джону Забілу, а тимчасовим опікуном зірки стала менеджерка співачки Джоді Монтгомері – як це було тоді, коли її батько певний час не виконував обов'язки опікуна через скандал з онуками.

Остаточне рішення про скасування опіки над Брітні Спірс може бути прийнято на слуханнях 12 листопада.

Реакція Брітні Спірс

Наразі Брітні не коментувала рішення суду ні в ЗМІ, ну і соцмережах, і її не було в залі засідання. Але її останній відеоролик був опублікований 6 годин тому, де вона летить сама на гвинтокрилі, тому шанувальники активно вітають її з "перемогою":

  • "Лети вільно, мила маленька пташко!";
  • "Це твій момент, Брітні! Живи своїм життям, ти вільна!";
  • "Ніколи не була такою щасливою";
  • "Ви переродились";
  • "Ми так раді за вас!";
  • "Вільна Брітні";
  • "Літай вільно, королево!";
  • "Вітаємо, королево, ти заслуговуєш весь світ".

Що відомо про опікунство Брітні Спірс