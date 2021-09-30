Суд щодо опікунства Спірс відбувся 29 вересня у Лос-Анджелесі. Після вислухання обох сторін суддя Бренда Пенні погодилась, що Брітні не потребує опіки батька.
До слова Це божевілля, – Брітні Спірс висловилась про документальні фільми про себе
Нинішня ситуація не спроможна. Вона показує токсичну ситуацію, яка вимагає відсторонення Джеймса Спірса… Це рішення найкращим чином відповідає інтересам опікунства, що є моїм завданням,
– заявила суддя.
Брітні Спірс з батьком у 2008 році / Фото Getty Images
Контроль над фінансами наразі тимчасово передали бухгалтеру Джону Забілу, а тимчасовим опікуном зірки стала менеджерка співачки Джоді Монтгомері – як це було тоді, коли її батько певний час не виконував обов'язки опікуна через скандал з онуками.
Остаточне рішення про скасування опіки над Брітні Спірс може бути прийнято на слуханнях 12 листопада.
Реакція Брітні Спірс
Наразі Брітні не коментувала рішення суду ні в ЗМІ, ну і соцмережах, і її не було в залі засідання. Але її останній відеоролик був опублікований 6 годин тому, де вона летить сама на гвинтокрилі, тому шанувальники активно вітають її з "перемогою":
- "Лети вільно, мила маленька пташко!";
- "Це твій момент, Брітні! Живи своїм життям, ти вільна!";
- "Ніколи не була такою щасливою";
- "Ви переродились";
- "Ми так раді за вас!";
- "Вільна Брітні";
- "Літай вільно, королево!";
- "Вітаємо, королево, ти заслуговуєш весь світ".
Що відомо про опікунство Брітні Спірс
- Вкінці червня в Лос-Анджелесі вкотре відбулося слухання в справі опікунства над Брітні Спірс. Тоді співачка вперше особисто виступила в суді й розповіла, що батько травмував її та забороняв народжувати.
- На підтримку виконавиці виступили фанати та колеги. Серед знаменитостей її підтримали Джастін Тімберлейк, Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- Через деякий час відбулося ще одне засідання, на якому суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства. Після цього один з її адвокатів пішов у відставку, а менеджер – звільнився.
- Виконавиця тоді заявила, що завершує кар'єру, однак згодом зазначила, що не даватиме концертів поки перебуває під опікою батька. Адвокат Спірс пообіцяв, що діятиме швидко та агресивно.
- У серпні стало відомо, що Джеймс Спірс вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою і його адвокати готують відповідні документи для подання до суду. Він також вимагав 2 мільйони доларів за те, щоб він написав відмову про опікунство.
- Після запиту про відмову від опікунства Брітні Спірс одразу оголосила про заручини з Семом Асгарі – пара зустрічалась 5 років і давно мріяла про цей момент.