Під відео Брітні Спірс, на якому вона хизується перснем з величезним дорогоцінним каменем, десятки користувачів інстаграму порадили їй підписати шлюбний контракт. Усе тому, що прихильники хвилюються за мільйонні статки артистки, на які нібито зазіхає 27-річний Сем Асгарі.

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Такої думки дотримується навіть оскароносна американська акторка Октавія Спенсер. У коментарях вона написала: "Змусь його підписати шлюбний контракт". Її пораду оцінили 30 тисячами лайків.

Відтак, наречений Брітні Спірс відреагував на образливі чутки в особистому інстаграм-профілі. Він пожартував, що шлюбний контракт потрібен радше йому, аби кохана не відібрала в нього авто та брендове взуття.

Спасибі всім, хто турбуєтеся про шлюбний контракт. Звичайно, ми підпишемо шлюбний договір, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене,

– з гумором написав Сем Асгарі.

Реакція нареченого Брітні Спірс на чутки / Фото з інстаграм-сторіс Сема Асгарі

Нагадаємо, чутки про заміжжя Брітні Спірс з'явились ще в липні, коли зірку заскочили з масивною каблучкою на безіменному пальці.

Зазначимо, заручини Брітні Спірс і Сема Асгарі стали можливими лише після того, як батько співачки направив до суду документи про відмову від 13-річного опікунства.

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