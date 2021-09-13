Під відео Брітні Спірс, на якому вона хизується перснем з величезним дорогоцінним каменем, десятки користувачів інстаграму порадили їй підписати шлюбний контракт. Усе тому, що прихильники хвилюються за мільйонні статки артистки, на які нібито зазіхає 27-річний Сем Асгарі.
Не пропустіть Брітні Спірс одружується з бойфрендом після скандалу з опікунством батька: емоційне відео
Такої думки дотримується навіть оскароносна американська акторка Октавія Спенсер. У коментарях вона написала: "Змусь його підписати шлюбний контракт". Її пораду оцінили 30 тисячами лайків.
Відтак, наречений Брітні Спірс відреагував на образливі чутки в особистому інстаграм-профілі. Він пожартував, що шлюбний контракт потрібен радше йому, аби кохана не відібрала в нього авто та брендове взуття.
Спасибі всім, хто турбуєтеся про шлюбний контракт. Звичайно, ми підпишемо шлюбний договір, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене,
– з гумором написав Сем Асгарі.
Реакція нареченого Брітні Спірс на чутки / Фото з інстаграм-сторіс Сема Асгарі
Зазначимо, заручини Брітні Спірс і Сема Асгарі стали можливими лише після того, як батько співачки направив до суду документи про відмову від 13-річного опікунства.
Багато років Джеймс Спірс контролював життя Брітні "на сто тисяч відсотків":
- він забороняв доньці одружуватися та видаляти протизаплідну спіраль, щоб завагітніти;
- батько артистки змушував її приймати препарат від біполярного розладу;
- чоловік навмисне давав Брітні Спірс занадто великі дози ліків, аби та не могла розмовляти й поводилась ніби напідпитку;
- останні 13 років Джеймс контролював увесь статок доньки – понад 2,7 мільйона доларів готівкою і 56 мільйонів доларів безготівковими активами.