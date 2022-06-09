"Мова ні в чому не винна": Іван Дорн зізнався, чи буде переходити на українську

Після 24 лютого ледь не весь шоу-біз перейшов на українську мову. Натомість ексгастролер Іван Дорн змінювати звички не планує. Чому він досі спілкується російською й чи буде співати солов'їною, читайте далі.

33-річний Іван Дорн, який після анексії Криму та війни на Донбасі давав концерти на Росії, не приховує, що в питанні мови він не такий категоричний, як його колеги. Співак вважає себе українцем, навіть якщо спілкується російською. Ба більше, на його думку, російська мова – частина української культури.

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Чому для Дорна "мова не винна"

Я вважаю, що мова в цьому випадку ні в чому не винна, попри те, що в першу чергу, нею користується головний ворог України – Російська Федерація. Це теж частина нашої історії, частина культури,

– переконаний Іван Дорн.

Тож переходити на українську в повсякденному житті артист не буде, тоді як у музиці – навпаки. Після 24 лютого він "нічого не сідав робити", але обіцяє, що невдовзі в його репертуарі буде більше україномовних пісень.

"Це прекрасна мова, і вона повинна розповсюджуватися як можна ширше. Я буду музику свою записувати більше українською мовою, ніж раніше. Все-таки робитиму розумові свої рухи в бік української мови тепер набагато більше", – заявив ексгастролер.

Я думаю, з часом, можливо, українська мова витіснить російську з країни. Час покаже,

– поділився думками Іван Дорн.

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